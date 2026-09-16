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Suspendidas las clases en 15 de los 45 municipios murcianos por posibles lluvias copiosas

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Murcia, 16 sep (EFE).- El Gobierno de Murcia ha suspendido las clases para este jueves en 15 de los 45 municipios de la región por el aviso naranja por hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado en una hora en las comarcas del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y el Campo de Cartagena y Mazarrón.

Según ha decidido en la noche de este miércoles, no habrá clases hasta las 15 horas, hora en la que el aviso pasa a ser amarillo, en Águilas, Aledo, Alhama de Murcia, Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, Lorca, Los Alcázares, Mazarrón, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Totana.

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Tampoco en las pedanías de Murcia de Avileses, Corvera, Gea y Truyols, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina y Valladolises y Lo Jurado, también afectadas por la actualización de la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología a última hora de la tarde, que elevaba de 80 a 100 litros de lluvia acumulada posible a lo largo de 12 horas en aquellas comarcas.

No abrirán los centros de atención temprana, de día ni sociales para mayores y discapacitados en esos municipios y pedanías para evitar los desplazamientos y reducir la movilidad con el fin de protegiendo a la población en previsión de la acumulación de agua.

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No deben acudir mañana por la mañana a los centros educativos de enseñanzas no universitarias ni alumnos ni docentes ni otro personal, incluidos los de formación profesional, los de los conservatorios de música, escuelas oficiales de idiomas y de educación de adultos.

Los centros ubicados en localidades donde se mantiene la actividad escolar tendrán que prever la atención del alumnado ante posibles faltas de asistencia del profesorado que no pueda desplazarse a su puesto de trabajo, que se considerará justificada si se acredita la causa de fuerza mayor.

Se solicita a la ciudadanía que esté atenta a la página web y las cuentas en redes sociales de internet del Gobierno de Murcia, del 112 y de la Consejería de Educación (Educarm), donde se ofrecerán las novedades que puedan producirse por la evolución de la situación meteorológica.

Desde la Universidad Politécnica de Cartagena han decidido también suspender las clases y labores no docentes presenciales, incluidas las no esenciales de las empresas subcontratadas. EFE

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