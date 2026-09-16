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Sumar plantea una enmienda para dar rango de norma a la instrucción de la 'ley de nietos'

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Madrid, 16 sep (EFE).- Sumar va a registrar una enmienda a una ley de educación para dar rango de norma a la instrucción de la 'ley de nietos' cuestionada por el Tribunal Supremo, que acaba de suspender las altas en el censo electoral hasta que los nacionalizados acrediten que descienden de exiliados españoles.

El portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha anunciado en una rueda de prensa que tienen previsto registrar este mismo miércoles una enmienda al proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006 y la ley de 2019 de mejora de las condiciones del profesorado no universitaria.

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El objetivo de esta enmienda, según ha explicado, es elevar a rango de norma la instrucción sobre la conocida como 'ley de nietos', que presume la condición de exiliados a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio del 36 y el 31 de diciembre del año 1955.

"Lo que pretendemos claramente es que quede sin efecto esa sentencia del Tribunal Supremo que, infringiendo un derecho constitucional, ha privado del derecho de voto a españoles y a españolas sin cuestionar ni siquiera el derecho a la nacionalidad", ha dicho.

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"Puestos a hablar de presunciones", ha añadido, "lo mejor es que la presunción sea legal, que tenga un rango de ley y se acabe cualquier tipo de disquisiciones sobre la validez de una instrucción".

La ley de memoria democrática de 2022, conocida como 'ley de nietos', permite obtener la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo.

Con su decisión, el Tribunal Supremo ha dejado en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de esta ley hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.

Para el diputado de IU, lo fundamental es "garantizar el derecho a voto de los españoles" e intentarán conseguirlo a través de la mencionada enmienda o introduciendo esta misma modificación en cualquier otra ley en tramitación en el Congreso que tenga "el suficiente rango normativo". EFE

(video)(audio)

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