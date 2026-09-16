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Sánchez sobre la ley de lobbies: PP y Vox no quieren que sepamos quiénes son sus amos

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Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado este miércoles que el PP y Vox hayan votado en contra del real decreto ley para regular los grupos de interés o 'lobbies', y ha dicho que esta oposición a una norma que mejoraría la transparencia se debe a que "en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos"

Sánchez ha publicado un vídeo en redes sociales en el que se refiere al real decreto ley aprobado por el Gobierno a finales de agosto para regular los grupos de interés, y que ha quedado derogado este miércoles al votar el PP, Vox, Junts y UPN en contra de su convalidación en el pleno del Congreso.

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La votación se ha saldado con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones -del PNV, de Podemos y de tres diputados de Sumar- e impedirá al Gobierno cumplir en plazo con uno de los compromisos adquiridos con Bruselas para recibir fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.

"El Partido Popular y Vox se vuelven a retratar, esta vez votando en contra de una ley que lo que hace es mejorar la transparencia y la calidad democrática", afirma el presidente, que añade que "lo han hecho porque no quieren que sepamos por quién se reúnen, para quién trabajan, a quién sirven".

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Ha añadido que "la transparencia es una obligación hacia la ciudadanía y hoy el Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, en contra de la transparencia, siguiendo el método Montoro, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos".

El presidente alude de ese modo a la investigación que desarrolla desde varios años un juzgado de Tarragona contra el que fue ministro de Hacienda con el PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente haber impulsado modificaciones legislativas para beneficiar a determinados grupos de empresas a cambio de pagos a una sociedad de la que fue socio fundador y presidente.

Sánchez recuerda que la ley rechazada este miércoles por el Congreso, pretendía crear por primera vez un registro estatal, público y obligatorio de los citados 'lobbies', obligando a determinadas cuestiones como generar una huella normativa para saber quién había intentado influir en la elaboración de una norma, sancionando a quien incumpliera las reglas.

Ha incidido en que "eran avances reclamados desde hace años por organismos internacionales" y que ya existen en varios países de nuestro entorno. EFE

(Vídeo)

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