Sánchez, ante las fuertes lluvias, insta a seguir recomendaciones de servicios emergencia

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Madrid, 16 sep (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera fundamental, ante las fuertes lluvias que esta noche afectan a varias zonas de la península, que los ciudadanos sigan las recomendaciones de los servicios de emergencias y la consulta a fuentes oficiales.

"Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana", ha escrito en X el presidente del Gobierno.

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Y ha enfatizado: "Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes oficiales".

Por otra parte, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en las últimas horas la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana y Cataluña debido a los distintos avisos por fenómenos meteorológicos adversos.

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"La vicepresidenta ha trasladado que tanto ella misma como su equipo están siguiendo con atención la evolución de la situación y se ha puesto a disposición para atender cualquier necesidad". EFE