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Rodas: “Era casi imposible jugar; con lo que pasamos en Valencia no era día de arriesgar”

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Valencia, 16 sep (EFE).- El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, explicó las dificultades para la disputa del partido previsto para este miércoles de la sexta jornada de LaLiga EA Sports entre el conjunto ‘granota’ y el Athletic Club, aplazado por fuertes tormentas, y recordó lo ocurrido en la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia.

Una fuerte tormenta, con intensos aguaceros y abundantes rayos, sorprendió a numerosos conductores de Valencia y su área metropolitana a última hora de la tarde, obligó a cortar algunos tramos de la red de metro e impidió la disputa el partido de LaLiga entre el Levante y el Athletic de Bilbao en el Ciutat de València.

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“Los dos equipos hemos salido a calentar pero se ha visto enseguida que era casi imposible jugar y algunas instalaciones no nos dejan ni salir del estadio, pero había que esperar hasta la hora de inicio para saber qué iba a pasar con el partido”, afirmó Rodas.

“Ha empezado a diluviar y con lo que hemos pasado en Valencia (en referencia a la dana) no era día de arriesgar”, añadió, además de confirmar que parte de la zona de aparcamiento y de las gradas también se inundaron minutos antes de la hora prevista para el partido, las 21.30.

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Rodas también explicó por qué no se suspendió antes a pesar de la alerta naranja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia: “LaLiga tiene su procedimiento y el equipo rival ya había viajado. Había que ver en la hora del partido lo que podía pasar porque no se sabía a ciencia cierta. Hemos intentado calentar pero ha empezado a diluviar”.

“Han saltado los jugadores del Athletic Club, que están más acostumbrados al agua que nosotros, y han visto que era imposible. Nosotros, también y al árbitro le ha sorprendido lo rápido que se ha inundado todo. Es un riesgo que no podemos asumir”, afirmó.

Rodas descartó que el partido se dispute este jueves por el compromiso del Athletic Club el próximo sábado ante el Alavés. “Es algo inconveniente para ellos”, concluyó. EFE

cma/cta/ism

(foto)

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