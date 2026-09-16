Rodas: “Era casi imposible jugar; con lo que pasamos en Valencia no era día de arriesgar”

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Valencia, 16 sep (EFE).- El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, explicó las dificultades para la disputa del partido previsto para este miércoles de la sexta jornada de LaLiga EA Sports entre el conjunto ‘granota’ y el Athletic Club, aplazado por fuertes tormentas, y recordó lo ocurrido en la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia.

Una fuerte tormenta, con intensos aguaceros y abundantes rayos, sorprendió a numerosos conductores de Valencia y su área metropolitana a última hora de la tarde, obligó a cortar algunos tramos de la red de metro e impidió la disputa el partido de LaLiga entre el Levante y el Athletic de Bilbao en el Ciutat de València.

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“Los dos equipos hemos salido a calentar pero se ha visto enseguida que era casi imposible jugar y algunas instalaciones no nos dejan ni salir del estadio, pero había que esperar hasta la hora de inicio para saber qué iba a pasar con el partido”, afirmó Rodas.

“Ha empezado a diluviar y con lo que hemos pasado en Valencia (en referencia a la dana) no era día de arriesgar”, añadió, además de confirmar que parte de la zona de aparcamiento y de las gradas también se inundaron minutos antes de la hora prevista para el partido, las 21.30.

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Rodas también explicó por qué no se suspendió antes a pesar de la alerta naranja por fuertes lluvias en la provincia de Valencia: “LaLiga tiene su procedimiento y el equipo rival ya había viajado. Había que ver en la hora del partido lo que podía pasar porque no se sabía a ciencia cierta. Hemos intentado calentar pero ha empezado a diluviar”.

“Han saltado los jugadores del Athletic Club, que están más acostumbrados al agua que nosotros, y han visto que era imposible. Nosotros, también y al árbitro le ha sorprendido lo rápido que se ha inundado todo. Es un riesgo que no podemos asumir”, afirmó.

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Rodas descartó que el partido se dispute este jueves por el compromiso del Athletic Club el próximo sábado ante el Alavés. “Es algo inconveniente para ellos”, concluyó. EFE

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