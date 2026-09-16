Riki: "Todos hubiéramos firmado que la primera derrota llegara en la sexta jornada"

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A Coruña, 16 sep (EFE).- El centrocampista Riki Rodríguez, una de las novedades en el once inicial de Antonio Hidalgo, lamentó que el Deportivo no pudiera prolongar su buena dinámica ante el Sevilla (0-1) en Riazor.

“Se han dado situaciones que no nos han salido de cara y eso condiciona un poco el partido, pero el equipo está confiado. El domingo tenemos otro partido importante contra el Betis y creo que lo vamos a ganar. Todos hubiéramos firmado que la primera derrota llegara en la sexta jornada, así que tranquilidad pese a que hoy no hemos hecho nuestro mejor partido”, manifestó a los periodistas tras el encuentro.

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“Queríamos alargar esa buena racha que llevábamos, pero esto es Primera División y aquí todos los partidos van a ser muy difíciles. En la primera parte nos faltó finalizar un poco más las jugadas para sentirnos con más confianza, ahí igual nos faltó un poco de paciencia”, continuó.

El exfutbolista del Albacete señaló que el partido de esta noche fue “muy parecido” al del pasado fin de semana en Getafe porque “hubo muchos duelos, muchas segundas jugadas”.

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“En Getafe hemos podido sacar un punto y hoy no, pero el equipo está tranquilo y confiado”, declaró Riki, quien a nivel personal dijo sentirse “contento” por volver al once inicial.

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dmg/apa