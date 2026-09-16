Espana agencias

Planas aboga por una relación "constructiva" con Marruecos para defender interés de España

Guardar

Madrid, 16 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado este miércoles por mantener una relación "constructiva y positiva" con Marruecos para defender los intereses de España.

En la rueda de prensa previa a los Consejos consultivos de política agrícola y pesquera con los consejeros autonómicos del ramo, Planas se ha referido a una posible suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, como han insinuado algunos grupos del Parlamento Europeo a raíz de la crisis en Ceuta.

PUBLICIDAD

"Me parece un inmenso error y un auténtico disparate porque esta asociación tiene un carácter estratégico", ha señalado el ministro de Agricultura, que ha destacado su importancia para "estabilizar las relaciones y situarlas al nivel donde corresponden en el ámbito de la seguridad".

Ante la posible devolución de personas que han cruzado a Ceuta y no cumplen las condiciones de asilo, ha considerado que hace falta "mantener la frontera abierta y para eso la relación tiene que ser constructiva y positiva; sería un error cerrar una puerta que supone un elemento de cooperación y de trabajo hacia el futuro".

PUBLICIDAD

A su juicio, mantener una relación "constructiva" con Marruecos es "la mejor forma de defender los intereses de España".

Planas ha recordado que el acuerdo de asociación fue concluido durante el gobierno popular de José María Aznar (en funcionamiento desde 2000), mientras que el protocolo agrícola de 2012 coincidió con el de Mariano Rajoy.

"España es el primer socio comercial con Marruecos y tenemos una relación ventajosa en el balance económico para nuestro país", también en el ámbito agroalimentario, ha sostenido.

En ese sentido, ha puesto de ejemplo los intereses del sector ovino y de la carne de vacuno congelado para mejorar sus condiciones de exportación a Marruecos, o los de los pescadores de Cádiz y Huelva.

Planas ha expresado su intención de que "antes que después" se pueda renovar el protocolo pesquero entre la UE y Marruecos, actualmente suspendido, porque "interesa" a los pescadores españoles.

Marruecos "no va a cambiar de posición geográfica", por lo que es una "tendencia lógica" mantener una cooperación bilateral con ese país y a nivel regional con la UE.

De esa colaboración "extraemos beneficios claros", ha añadido Planas, que ha recalcado que "los productos marroquíes tienen que someterse a los estándares de la UE y, si no, no entran". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Tras una primera quincena de septiembre en la que el encarecimiento del gasóleo ha logrado contrarrestar la rebaja fiscal por completo, llenar un depósito ya cuesta 103 euros

La subida del diésel borra el efecto del descuento y alcanza ya los 1,88 euros por litro, el mismo nivel que antes de ampliar la rebaja a 20 céntimos

Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer el caso y determinar cómo se gestionó

Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

Von der Leyen propone suspender temporalmente los estándares de expulsión de migrantes en “emergencias” como la de Ceuta: “No renunciaremos a proteger nuestras fronteras”

Ha adelantado que esa suspensión aportará “flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada a los procedimientos ordinarios” y que se activará de forma automática solo “bajo criterios estrictamente definidos”. No ha entrado en detalle sobre cómo se materializaría esta suspensión a nivel práctico

Von der Leyen propone suspender temporalmente los estándares de expulsión de migrantes en “emergencias” como la de Ceuta: “No renunciaremos a proteger nuestras fronteras”

Ya conocemos el veredicto del ránking de pizzerías más importante del mundo: la mejor está en Londres y un restaurante de Madrid entra en el top 10

Otras pizzerías de Barcelona, Bilbao y Santiago de Compostela también consiguen un hueco entre las 100 mejores de todo el planeta

Ya conocemos el veredicto del ránking de pizzerías más importante del mundo: la mejor está en Londres y un restaurante de Madrid entra en el top 10

‘Squall’, el misil de crucero fabricado en España diseñado para atacar objetivos a más de 300 kilómetros con alta precisión

La presentación se ha producido en la feria UNVEX en Murcia, dedicada a drones y tecnologías de defensa

‘Squall’, el misil de crucero fabricado en España diseñado para atacar objetivos a más de 300 kilómetros con alta precisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

Dos detenidos en Ceuta por alojar a 25 migrantes, seis de ellos menores, en un piso con “condiciones de salubridad nulas”

Von der Leyen propone suspender temporalmente los estándares de expulsión de migrantes en “emergencias” como la de Ceuta: “No renunciaremos a proteger nuestras fronteras”

‘Squall’, el misil de crucero fabricado en España diseñado para atacar objetivos a más de 300 kilómetros con alta precisión

La Fiscalía señala al delegado del Gobierno en Ceuta por la “omisión de medidas” que pudo agravar las consecuencias de la entrada masiva de migrantes

La ruptura comercial de la UE con Marruecos que piden PP y Vox sería un golpe para Rabat, pero también para España: además, exige unanimidad

ECONOMÍA

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

Más del 25% de los inquilinos que no son pobres caen bajo el umbral al pagar el alquiler: la vivienda suma casi dos millones a las estadísticas de pobreza

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Esto es lo que tienes que poner en el testamento para que los herederos no se vean obligados a renunciar”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España lidera la producción de aguacate en Europa gracias al clima de Andalucía, pero una predicción señala que Italia o Grecia nos quitará el trono antes de 2050

Un alcalde se pone a tapiar casas para que no entren okupas y se equivoca de dirección: “Acabará tapiando la entrada del ayuntamiento si denunciamos a uno”

DEPORTES

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene su favorito para el Balón de Oro y no es Lamine Yamal ni Mbappé: “Lo vuelve a merecer”

Zverev, la figura del tenis en 2026 que ha aprovechado las lesiones de Sinner y Alcaraz y se hizo fuerte gracias a una conversación con Nadal

Mayssa Baha, la ‘nueva Lamine Yamal’ que se disputan España y Marruecos: 15 años y ya ha debutado en Primera División

Primero fue el running, luego el gimnasio y ahora la escalada: el nuevo deporte de moda aumenta su popularidad y los rocódromos crecen casi un 50% en tres años

Los tres cambios de urgencia que necesita el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid para 2027: “Si me das un plano te lo arreglo”