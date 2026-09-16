Planas aboga por una relación "constructiva" con Marruecos para defender interés de España

Guardar

Madrid, 16 sep (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha abogado este miércoles por mantener una relación "constructiva y positiva" con Marruecos para defender los intereses de España.

En la rueda de prensa previa a los Consejos consultivos de política agrícola y pesquera con los consejeros autonómicos del ramo, Planas se ha referido a una posible suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, como han insinuado algunos grupos del Parlamento Europeo a raíz de la crisis en Ceuta.

PUBLICIDAD

"Me parece un inmenso error y un auténtico disparate porque esta asociación tiene un carácter estratégico", ha señalado el ministro de Agricultura, que ha destacado su importancia para "estabilizar las relaciones y situarlas al nivel donde corresponden en el ámbito de la seguridad".

Ante la posible devolución de personas que han cruzado a Ceuta y no cumplen las condiciones de asilo, ha considerado que hace falta "mantener la frontera abierta y para eso la relación tiene que ser constructiva y positiva; sería un error cerrar una puerta que supone un elemento de cooperación y de trabajo hacia el futuro".

PUBLICIDAD

A su juicio, mantener una relación "constructiva" con Marruecos es "la mejor forma de defender los intereses de España".

Planas ha recordado que el acuerdo de asociación fue concluido durante el gobierno popular de José María Aznar (en funcionamiento desde 2000), mientras que el protocolo agrícola de 2012 coincidió con el de Mariano Rajoy.

PUBLICIDAD

"España es el primer socio comercial con Marruecos y tenemos una relación ventajosa en el balance económico para nuestro país", también en el ámbito agroalimentario, ha sostenido.

En ese sentido, ha puesto de ejemplo los intereses del sector ovino y de la carne de vacuno congelado para mejorar sus condiciones de exportación a Marruecos, o los de los pescadores de Cádiz y Huelva.

PUBLICIDAD

Planas ha expresado su intención de que "antes que después" se pueda renovar el protocolo pesquero entre la UE y Marruecos, actualmente suspendido, porque "interesa" a los pescadores españoles.

Marruecos "no va a cambiar de posición geográfica", por lo que es una "tendencia lógica" mantener una cooperación bilateral con ese país y a nivel regional con la UE.

PUBLICIDAD

De esa colaboración "extraemos beneficios claros", ha añadido Planas, que ha recalcado que "los productos marroquíes tienen que someterse a los estándares de la UE y, si no, no entran". EFE