Odisseas: "Portería a cero y tres puntos más"

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A Coruña, 16 sep (EFE).- El portero griego Odisseas Vlachodimos destacó la importancia de mantener la portería a cero en Riazor, donde el Sevilla derrotó este miércoles al Deportivo para dormir en puestos de Liga de Campeones.

“Estoy muy feliz con el trabajo que el equipo ha hecho hoy. Era un partido muy difícil y lo hemos terminado con la portería a cero y con tres puntos más”, comentó.

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Para el guardameta sevillista, la “unión” del grupo es una de las claves para el prometedor arranque de curso que han firmado, con cuatro victorias, un empate y una sola derrota -ante el Atlético de Madrid- en las seis primeras jornadas.

“Estamos bien, cada día en el entrenamiento, fuera y en los partidos somos una familia. Todo el grupo está muy unido y se puede ver en el campo. Vamos a trabajar así todos los días a mil”, indicó Odisseas, que ya piensa en el próximo encuentro contra el líder Barcelona.

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“El sábado va a ser muy difícil, pero jugamos en casa con nuestra afición. Vamos a ver qué pasa. Hoy toca disfrutar y mañana pensaremos en el Barcelona”, sentenció. EFE

Dmg/ism