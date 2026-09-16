Muere ahorcado un hombre en Málaga tras intentar asesinar a su mujer, enviada al hospital

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Sevilla, 16 sep (EFE).- Un hombre de 39 años ha fallecido este miércoles ahorcado en su vivienda en Málaga tras intentar estrangular a su pareja, en presencia de su hija menor, que avisó a los servicios sanitarios de la agresión por la que la mujer permanece hospitalizada.

Fuentes policiales han indicado a EFE que se trata de un caso de violencia machista y que ninguno de los dos se encontraba en el sistema Viogen.

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Los hechos se han producido sobre las 18:00 horas cuando el servicio de emergencias 112 recibió un aviso de una menor que alertaba de que un hombre intentaba estrangular a una mujer, por lo que alertó a 061 y Policía Nacional.

Los agentes que acudieron al domicilio, en la calle Leoni Benabú, hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación y coordinaron su traslado a un centro hospitalario.

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De las primeras pesquisas se desprende que el hombre intentó estrangular a su mujer y que posteriormente se ahorcó y murió, hechos de los que alertó su hija menor de edad, según la Policía.

La mujer, de 35 años, ha sido trasladada a un centro hospitalario de Málaga sin que haya trascendido su estado de salud.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE