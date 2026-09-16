Los partidos de la Liga F llegan a la quiniela para siempre

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Madrid, 16 sep (EFE).- La Quiniela incorporará esta temporada y de manera definitiva partidos de la Liga F en todas las jornadas, una iniciativa que ha contado con el impulso del Ministerio de Igualdad, liderado por la ministra Ana Redondo y que se ha presentado este miércoles en Madrid con la presencia del ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Un apuesta del Gobierno y de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, que aportará el 15 por ciento de las ganancias para la financiación del fútbol femenino en una temporada especialmente significativa por coincidir con el 80 aniversario de La Quiniela

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Bajo el lema "Ahora con el fútbol femenino", la nueva quiniela ha tenido el acto de presentación en el Centro de Alto Rendimiento del CSD en Madrid, donde también han asistido el presidente de dicho organismo, José Manuel Rodríguez Uribes, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, el presidente de la Sociedad Estatal de Lot destacados representantes del ámbito deportivo y las principales entidades del fútbol español.

Durante sus intervenciones, los ministros España y Tolón han destacado el doble valor de la decisión de incorporar partidos de manera permanente. Y es que a partir de esta temporada no sólo se amplía la presencia y visibilidad del fútbol femenino, sino que se consolida una nueva vía de financiación para garantizar su sostenibilidad y crecimiento.

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"Es un paso histórico que refuerza la visibilidad, el crecimiento y la sostenibilidad del fútbol femenino en España”, ha destacado el titular de Hacienda, Arcadi España. El ministro ha señalado que esta aportación económica se traducirá en "mejores infraestructuras, mejores condiciones para las futbolistas y más oportunidades para las niñas que hoy sueñan con vestir la camiseta de un equipo o de la selección".

Para el responsable de Hacienda, la incorporación de la Liga F a La Quiniela "no es un guiño puntual al fútbol femenino, sino un mecanismo permanente en nuestro marco normativo y que se produce “en el mejor momento posible".

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Nuestras futbolistas son las campeonas del mundo. Un club de la liga F, el Barça, domina Europa. Y desde 2021, el Balón de Oro femenino sólo tiene nombre de españolas”, recordó Arcadi España.

Para la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, esta iniciativa "no es solo una cuestión de deporte, se trata de una cuestión de derechos y de oportunidades y de qué referentes queremos que tengan las niñas y los niños que hoy están creciendo en nuestro país".

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Un nuevo marco de financiación para el fútbol femenino con la incorporación permanente de partidos de fútbol femenino a La Quiniela, y que coincide con la entrada en vigor de un nuevo marco de distribución de la recaudación del Impuesto sobre actividades de juego correspondiente a las apuestas deportivas del Estado, reconociendo a la Liga Profesional de Fútbol Femenino como una de las entidades beneficiarias.

El Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, en una apuesta decidida por la igualdad, establece que el 15% del importe obtenido por la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego correspondiente a las apuestas mutuas deportivas de fútbol se destinará a la Liga Profesional de Fútbol Femenino.

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El 30,50% corresponde a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que aglutina a los clubes de Primera y Segunda División masculina; el 4,55% a la Real Federación Española de Fútbol, para el fútbol no profesional; y el 49,95% a las diputaciones provinciales, a través de las respectivas Comunidades Autónomas.

El nuevo sistema supone, por tanto, para la Liga F una nueva vía de financiación, lo que contribuirá a consolidar las estructuras de la primera competición femenina profesional de nuestro país.

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“La Quiniela cumple ochenta años convertida, una vez más, en lo que siempre ha sido: un reflejo de la sociedad española. Hoy esa sociedad es más justa, más igualitaria y más plural”, ha destacado Arcadi España para alabar esta apuesta de Loterías por el fútbol femenino. EFE