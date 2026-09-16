Llaman a la máxima prudencia en Almería tras alertar al móvil y suspender clases

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Almería, 16 sep (EFE).- El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha hecho un llamamiento a la máxima prudencia y responsabilidad ante el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas previsto para este jueves en el levante almeriense, que ha motivado la activación de la fase de emergencia del Plan de Inundaciones (PERI), el envío de alertas a móviles y la suspensión de clases en tres municipios.

En unas declaraciones a Canal Sur remitidas a los medios por la Junta de Andalucía, Sanz ha explicado que la decisión de suspender la actividad educativa presencial en los términos municipales completos de Pulpí, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora se ha tomado "después de analizar los criterios técnicos y las consecuencias posibles".

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El consejero ha advertido del "importante peligro" que supone la fusión del riesgo de inundaciones con las tormentas eléctricas, coincidiendo además con "horas más intensas a partir de las tres de la mañana" y durante el horario lectivo. "Prevenir nunca hace daño, lo peor es no tomar medidas, y en este caso creo que la prudencia y la responsabilidad obliga a tomar este tipo de decisiones", ha defendido Sanz, expresando su deseo de que todo quede en "solo una medida preventiva".

Para avisar a la población, el Gobierno andaluz ha enviado un mensaje masivo a través del sistema ES-Alert a los teléfonos móviles de las zonas afectadas en español y en inglés, solicitando a su vez a los alcaldes el cierre de parques y jardines.

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Sanz ha recordado las situaciones "muy complejas" vividas durante la reciente DANA en provincias como Almería, Málaga y Granada, donde las evacuaciones preventivas evitaron daños mayores. Ante este nuevo episodio, en el que la Aemet prevé precipitaciones acumuladas de hasta 50 litros por metro cuadrado en una hora en el levante almeriense, ha rogado evitar los desplazamientos por carretera que no sean imprescindibles.

Si el viaje es ineludible, el responsable de Emergencias ha incidido especialmente en una recomendación: "Nunca cruzar por zonas inundadas o con balsas de agua aunque se cruce todos los días, porque es imposible controlar hasta dónde está la profundidad". Sanz ha alertado de que "los mayores sustos" llegan al pensar que no pasa nada, y ha recordado que hay que comprobar los frenos tras pasar zonas anegadas y abandonar el vehículo si el agua sobrepasa el eje de las ruedas.

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Finalmente, el consejero ha advertido del peligro de acampar o estacionar cerca de cauces aunque se encuentren secos. Ha recordado que "a veces el caudal es superior una vez que ha dejado de llover", debido a las escorrentías que arrastran el agua acumulada.

Además del aviso naranja en el levante almeriense desde las 03:00 horas hasta el mediodía, la Aemet mantendrá activos avisos amarillos por lluvias y tormentas en el resto de la provincia de Almería, la provincia de Jaén, la Subbética cordobesa, la localidad malagueña de Antequera y diversas comarcas de Granada. EFE

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mma/plv