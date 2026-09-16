Liverpool contra Chelsea en los octavos de final de la Copa de la Liga

Londres, 16 sep (EFE).- El sorteo de los octavos de final de la Copa de la Liga deparó un enfrentamiento entre Liverpool y Chelsea, mientras que el Arsenal tuvo fortuna y se medirá al Fleetwood, de League Two (Cuarta división inglesa).
Además, el Fulham de Álvaro Arbeloa chocará contra el Crystal Palace, mientras que el Everton jugará contra el Newcastle United, el Sunderland, frente al Brentford, el Bradford City, contra el Peterborough y el Bournemouth, contra el Aston Villa de Unai Emery.
PUBLICIDAD
El ganador del último partido que queda por disputarse, el Manchester City-Norwich City, chocará contra el Brighton & Hove Albion, verdugo del Manchester United.
Los partidos se disputarán en la semana del 26 de octubre.
Sorteo completo de los octavos de final:
Fleetwood-Arsenal
Manchester City o Norwich City-Brighton & Hove Albion
Everton-Newcastle
Sunderland-Brentford
Liverpool-Chelsea
Bradford City-Peterborough
Fulham-Crystal Palace
Bournemouth-Aston Villa. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD