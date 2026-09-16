Liverpool contra Chelsea en los octavos de final de la Copa de la Liga

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Londres, 16 sep (EFE).- El sorteo de los octavos de final de la Copa de la Liga deparó un enfrentamiento entre Liverpool y Chelsea, mientras que el Arsenal tuvo fortuna y se medirá al Fleetwood, de League Two (Cuarta división inglesa).

Además, el Fulham de Álvaro Arbeloa chocará contra el Crystal Palace, mientras que el Everton jugará contra el Newcastle United, el Sunderland, frente al Brentford, el Bradford City, contra el Peterborough y el Bournemouth, contra el Aston Villa de Unai Emery.

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El ganador del último partido que queda por disputarse, el Manchester City-Norwich City, chocará contra el Brighton & Hove Albion, verdugo del Manchester United.

Los partidos se disputarán en la semana del 26 de octubre.

Sorteo completo de los octavos de final:

Fleetwood-Arsenal

Manchester City o Norwich City-Brighton & Hove Albion

Everton-Newcastle

Sunderland-Brentford

Liverpool-Chelsea

Bradford City-Peterborough

Fulham-Crystal Palace

Bournemouth-Aston Villa. EFE