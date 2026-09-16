Las lluvias dejan sin metro a Valencia y varios municipios suspenden mañana sus clases

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València, 16 sep (EFE).- Metrovalencia ha interrumpido la circulación en todas las líneas de metro a causa de las lluvias y va a cerrar las estaciones, mientras que la línea C3 de Cercanías no funciona y se registran incidencias en la C1 y la C2, mientras municipios de Valencia y Alicante anuncian que mañana no habrá clase.

Como consecuencia de las intensas lluvias y tormentas que han caído en València y su área metropolitana desde última hora de la tarde, Metrovalencia ha comenzado a retirar progresivamente a los talleres los trenes y tranvías que aún están en servicio y va a cerrar las estaciones.

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Metrovalencia señala que espera poder circular mañana en todas las líneas de metro y tranvía, en función de la evolución del temporal y de las actuaciones que haya que realizar.

Por su parte, Adif ha informado de que el servicio ferroviario se puede ver afectado este jueves.

La circulación de la C3 ha quedado interrumpida por una incidencia en los sistemas de señalización entre Buñol y Sant Isidre; la C1 mantiene suspendida la circulación a su paso por Sollana, debido a la caída de un árbol sobre la catenaria; y en la C2 los trenes circulan con retrasos por una falta de tensión por una de las vías entre las estaciones de Silla y Almussafes.

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En cuanto a las consecuencias lectivas de este episodio, los ayuntamientos de Carcaixent, l'Alcúdia y Alberic, junto a un IES de Benifaió que se halla en zona inundable, han informado de que suspenden las clases mañana por la alerta naranja de lluvias, una medida que también ha adoptado el consistorio de València en los centros escolares de las pedanías del sur.

En la provincia de Alicante, se suspende la actividad escolar este jueves en Elche, Orihuela y Santa Pola, según han informado fuentes municipales y de la Generalitat.

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En el caso de Elche y Santa Pola, las clases se han cancelado hasta las 15:00 horas y han decretado el cierre de parques, huertos, jardines e instalaciones deportivas ante la alerta naranja por lluvias y tormentas establecida en el litoral sur de la provincia de Alicante.

A su vez, el Consistorio de Torrevieja ha decidido suspender las actividades al aire libre y cerrar parques y jardines, al tiempo que ha aconsejado "encarecidamente" a la población evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. EFE

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