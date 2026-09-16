La tormenta deja en Torrent 15 personas desalojadas e inundaciones de calles y viviendas

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València, 17 sep (EFE).- Las lluvias torrenciales caídas esta tarde en el municipio valenciano de Torrent, donde se han registrado más de 95 l/m2 en menos de una hora, han causado atascos, situaciones críticas para conductores y peatones, inundaciones de algunas viviendas y quince personas han tenido que ser desaojadas de un local de comida rápida.

Según ha informado la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, "la noche ha sido muy complicada en la ciudad y en toda la comarca" de l'Horta, donde las fuertes precipitaciones han llevado a vehículos y a peatones a verse en situaciones "complicadas" y algunas viviendas han sufrido inundaciones por la entrada de agua por los desagües y las terrazas.

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Folgado ha recordado que este martes se emitió ya un mensaje a la ciudadanía en el que se les instaba a tomar medidas de precaución y este miércoles por la tarde se han suspendido las clases, las actividades deportivas y se han cerrado los parques y jardines como medidas preventivas.

Además, Protección Civil ha trabajado en la vigilancia de las zonas diseminadas de la población, cerrado el paso a zonas inundables y "siguen actuando para atender cualquier incidencia", a la espera de que este jueves mejore la previsión meteorológica, se pase a la alerta amarilla y se restablezca la "normalidad", ha indicado la alcaldesa.

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Folgado ha alertado asimismo de que, tras las lluvias de esta tarde, se ha puesto de manifiesto que el barranco de l'Horteta "es el gran olvidado de las actuaciones" tras la dana de octubre de 2024 que ya sufrió este municipio del área metropolitana de València.

"Hemos visto perfectamente como esta tarde el barranco de l'Horteta llevaba mayor caudal que el del Poyo", ha señalado, y ha considerado "prioritaria" la limpieza y eliminación de la cañas, algo que llevan reivindicando "desde hace dos años".

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"La prevención tiene que ser real por parte del Gobierno de España para evitar situaciones complicadas como la que se ha producido esta noche, que esperemos no se produzcan más", ha concluido. EFE