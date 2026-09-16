Espana agencias

La tormenta deja en Torrent 15 personas desalojadas e inundaciones de calles y viviendas

Guardar

València, 17 sep (EFE).- Las lluvias torrenciales caídas esta tarde en el municipio valenciano de Torrent, donde se han registrado más de 95 l/m2 en menos de una hora, han causado atascos, situaciones críticas para conductores y peatones, inundaciones de algunas viviendas y quince personas han tenido que ser desaojadas de un local de comida rápida.

Según ha informado la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, "la noche ha sido muy complicada en la ciudad y en toda la comarca" de l'Horta, donde las fuertes precipitaciones han llevado a vehículos y a peatones a verse en situaciones "complicadas" y algunas viviendas han sufrido inundaciones por la entrada de agua por los desagües y las terrazas.

PUBLICIDAD

Folgado ha recordado que este martes se emitió ya un mensaje a la ciudadanía en el que se les instaba a tomar medidas de precaución y este miércoles por la tarde se han suspendido las clases, las actividades deportivas y se han cerrado los parques y jardines como medidas preventivas.

Además, Protección Civil ha trabajado en la vigilancia de las zonas diseminadas de la población, cerrado el paso a zonas inundables y "siguen actuando para atender cualquier incidencia", a la espera de que este jueves mejore la previsión meteorológica, se pase a la alerta amarilla y se restablezca la "normalidad", ha indicado la alcaldesa.

PUBLICIDAD

Folgado ha alertado asimismo de que, tras las lluvias de esta tarde, se ha puesto de manifiesto que el barranco de l'Horteta "es el gran olvidado de las actuaciones" tras la dana de octubre de 2024 que ya sufrió este municipio del área metropolitana de València.

"Hemos visto perfectamente como esta tarde el barranco de l'Horteta llevaba mayor caudal que el del Poyo", ha señalado, y ha considerado "prioritaria" la limpieza y eliminación de la cañas, algo que llevan reivindicando "desde hace dos años".

"La prevención tiene que ser real por parte del Gobierno de España para evitar situaciones complicadas como la que se ha producido esta noche, que esperemos no se produzcan más", ha concluido. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta máxima en Valencia y Barcelona por fuertes lluvias: Las instituciones envían un Es-Alert por el riesgo de inundaciones

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana

Alerta máxima en Valencia y Barcelona por fuertes lluvias: Las instituciones envían un Es-Alert por el riesgo de inundaciones

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El delantero francés niega que su decisión implicara un rechazo a los habitantes de la ciudad autónoma

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

Máximo Sant, experto en automovilismo: “Comprarse un coche seminuevo es la opción más inteligente”

Una mujer será juzgada por estafar 94.300 euros a familiares y amigos con falsos cánceres

La Audiencia Provincial de Málaga es firme: prohíbe el uso de garaje como trastero

La Audiencia Nacional frena de forma provisional el campamento para migrantes en el puerto de Ceuta

Tu pie izquierdo puede desgastar una pieza muy importante del coche sin que te estés dando cuenta

ECONOMÍA

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

La bajada del petróleo da un respiro, pero la gasolina y el diésel siguen disparados: llenar el depósito ya cuesta más de 100 €

El Congreso avala el plan de ayudas a Ceuta y deroga el decreto para regular a los ‘lobbies’ tras el rechazo de PP, Vox, Junts y UPN

La cosecha de aceituna de mesa en Andalucía caerá un 28% este año por la ola de calor de septiembre: no superará las 459.000 toneladas

Del balón a la pala: la empresa de Courtois invertirá en pádel y apunta a la NBA y la NFL como próximos objetivos

El Gobierno quiere que los agricultores jubilados sigan cobrando las ayudas de la PAC para evitar el abandono del campo

DEPORTES

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí

Madrid destierra a Barcelona: la Fórmula 1 confirma en su nuevo calendario de 2027 el cambio de era para el Gran Premio de España