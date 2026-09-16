La ministra Milagros Tolón apuesta por la final del Mundial de fútbol 2030 en España

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Madrid, 16 sep (EFE).- Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha apostado de manera tajante este miércoles que España albergará la final del Mundial de fútbol 2030, a pesar de las afirmaciones del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, quien considera las opciones casi nulas en caso de que Gianni Infantino siga como máximo responsable de la FIFA.

La ministra Tolon, quien acudió al Centro de Alto Rendimiento del CSD de Madrid a la presentación de la nueva quiniela que incluye al Fútbol F, apostó por la sede española para la final mundialista.

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"La final será en España, si fuese una quiniela pondría un 1, y voy a decir por qué: todos sabemos que España tiene las mejores infraestructuras, no solamente por los campos, sino también las mejores infraestructuras de transportes, de comunicación, de seguridad", empezó enumerando la ministra.

Tolón añadió que "además, acabamos de ganar un Mundial y el Mundial se va a celebrar en España. España tiene que ganar la Copa en su país, en España. Yo creo que nadie tiene dudas de que es mucho más fuerte que ningún país", subrayó.

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Sobre la polémica de "las camisetas" que provocó que algunos jugadores del Real Madrid no lucieran por completo el texto en favor de Ceuta en el partido contra el Elche, la ministra puso por encima los valores del deporte.

"El deporte tiene que estar por encima de todo eso, respetemos el deporte, lo que significa los valores del deporte, que están muy por encima de todas las polémicas", concluyó. EFE

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