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La ministra de Vivienda denuncia que el Govern balear "no quiere" congelar los alquileres

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Ibiza, 16 sep (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha criticado este miércoles en Ibiza que “Baleares podría tener hoy el precio del alquiler congelado pero Prohens no quiere”, en referencia a la negativa de la presidenta del gobierno autonómico en aplicar la Ley Estatal de Vivienda.

Rodríguez ha protagonizado un acto con los socialistas de Ibiza, titulado ‘La vivienda como derecho’, en el marco de una visita a la isla que incluirá este jueves un recorrido por las obras de urbanización de los terrenos de Ca n’Escandell, donde el Gobierno construirá 532 viviendas de alquiler asequible.

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En su intervención, la ministra ha dicho que la situación en las islas es “de absoluta emergencia” al ser el territorio “con mayor estrés en el mercado, con mayores problemas en todos los indicadores, en precios y en esfuerzo para asumir la vivienda, ya sea en alquiler o en propiedad, y en el porcentaje de inversores extranjeros”.

Ha remarcado que otros presidentes de comunidades autónomas ya han congelado los precios del alquiler, “hasta Rueda se lo ha congelado a los vecinos de Santiago de Compostela y de A Coruña”, y ha criticado que Marga Prohens, competente en vivienda, defienda que la situación en Ibiza “no lo requiere”.

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La ministra también ha criticado que a las islas “vienen y campan a sus anchas los inversores extranjeros porque se les pone una alfombra roja”.

En este sentido, ha señalado que “es imposible competir con esos capitales porque se toman la viviendas como si estuvieran comprando acciones”.

Rodríguez ha llamado a un “movimiento ciudadano para exigir a las administraciones para que cumplan con sus responsabilidad” y para que “de una vez por todas se tomen en serio el problema de la vivienda”.

La ministra, que ha recordado que el Govern tiene 20 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda, ha asegurado que urge “saber cómo y dónde los van a destinar”.

Como medidas inmediatas, ha añadido que el Ejecutivo balear puede comprar vivienda para ponerla en el parque de vivienda asequible.

“Lo estamos haciendo ya con Casa 47 y se podría estar haciendo en Baleares con los recursos del Plan Estatal de Vivienda”, ha afirmado.

En este contexto, se ha referido a los pisos turísticos ilegales de las islas, que la administración ya tiene identificados.

Sobre este tema, ha pedido que la administración se dirija a los propietarios para decirles: “Te lo cierro o me lo vendes, y así con la vivienda vacía”.

Rodríguez se ha referido también a las viviendas asequibles previstas en Ca n’Escandell y ha señalado que las obras de urbanización van “muy avanzadas”.

Ha asegurado que las obras terminarán en 500 hogares “de gente que ahora sufre y mañana serán personas felices con un proyecto de vida pleno”.

Además, ha destacado que serán proyectos de calidad, diseñados por arquitectos de prestigio, que se convertirán “un símbolo para la ciudad” y que está previsto que se inicien en 2027. EFE

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