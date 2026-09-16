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La Generalitat activa la situación 1 del plan especial de inundaciones en la C.Valenciana

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València, 16 sep (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat acaba de establecer la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, especialmente tras la intensa tromba de agua que cae desde última hora de la tarde en València y su área metropolitana.

Según anuncia la Generalitat, esa situación se toma cuando se han producido inundaciones en zonas localizadas, quedando asegurada la atención a las mismas mediante el uso de medios y recursos disponibles en las zonas afectadas.

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Además, Protección Civil ha enviado, a las 22:08 horas, un Es-Alert a los móviles de la provincia de Valencia alertando del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas, por lo que pide evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores en las viviendas.

La Generalitat ha activado, asimismo, el nivel de preemergencia amarillo por alerta hidrológica en la zona de los barrancos del Poyo-Saleta, afectando así a las pedanías sur de la ciudad de València.

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Por su parte, Adif informa de que los trenes de la línea C2 del núcleo de cercanías de València circulan con retrasos por una falta de tensión en una de las vías entre Silla y Almussafes.

La intensa tormenta, con aguaceros, viento racheado y abundantes rayos, que cae desde última hora de la tarde en València y su área metropolitana provoca también retrasos en todas las líneas de Metrovalencia, y mantiene cortados algunos tramos en las líneas 1 y 2.

Asimismo, el partido entre el Levante UD y el Athletic Club de Bilbao correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports previsto para este miércoles a las 21.30 horas en el Ciutat de València ha sido aplazado por razones meteorológicas, según el club valenciano.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado esta tarde un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa valenciana de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciará, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal. Emergencias pide asimismo a los responsables de estos municipios que intensifiquen la vigilancia y el seguimiento en la zona. EFE

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