Isabel Rodríguez: "Es legítimo que cualquier presidente disponga de una vivienda pública"

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Madrid, 16 sep (EFE).- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que "es legítimo que cualquier presidente o cargo público disponga de una vivienda pública en carácter residencial", pero que no lo es "gastarse el dinero de los madrileños para el ático de la señora Ayuso".

Isabel Rodríguez ha contestado así, en la sesión de control del Congreso, al diputado del PP Sergio Sayas, después de que éste le pidiera "menos hipocresía y cinismo", porque "todos los de la bancada azul están viviendo en casoplones de más 300 metros cuadrados que hemos comprado los españoles para que vivan en ellos".

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La ministra ha insistido en que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debería "condenar la actitud" de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, de "utilizar fondos públicos para comprarse un ático" y pedirle que "atienda a personas como Maricamen, que van a ser desahuciadas por la inacción de su Gobierno".

El diputado del PP ha acusado al Gobierno de haber convertido la vivienda en un "privilegio inaccesible" y ha criticado el "despilfarro" que, a su juicio, supone "gastarse 1.500 millones de euros en un portal para anunciar 800 viviendas" y "13.000 millones, con los que se podrían haber construido 65.000 viviendas, en un chiringuito para colocar socialistas como Casa 47".EFE

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