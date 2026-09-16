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Giráldez: "Estamos en ese momento en el que todo sale cruz"

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Nicosia (Chipre), 16 sep (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, consideró injusta la derrota de su equipo ante el Omonia de Nicosia (1-0) en la jornada inaugural de la fase liga de la Liga Europa.

“El partido estaba totalmente inclinado hacia la portería rival. Estamos en ese momento en el que todo sale cruz: las pequeñas finalizaciones cerca de la portería que hemos tenido han estado a un centímetro de entrar; el fuera de juego en el gol anulado; la mano que parece que es y no es; y hasta que dos laterales del equipo rival te tiren dos tiros a la escuadra”, analizó.

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En rueda de prensa, el técnico gallego abogó por “seguir confiando” en lo que están haciendo porque ese es “el camino” que los ha llevado a conseguir dos billetes consecutivos para la segunda competición continental.

“Entiendo que nuestro grado de acierto y el del rival no será siempre así”, apuntó Giráldez, que destacó “el orden” del equipo chipriota durante todo el encuentro.

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“Se han juntado mucho cerca de la portería cuando ha tocado y han tenido sensación de peligro cuando se han podido desplegar. Es un equipo de la competición europea en la que estamos, que tiene un nivel parejo. A Satka ya lo conocíamos de antes y tiene muy buen nivel. La gente de banquillo les ha aportado mucho y tienen muchas soluciones en la parte ofensiva”, comentó.

Giráldez entiende que “lo mejor” que le puede pasar a su equipo es que llegue “cuanto antes” el partido de Liga contra el Racing de Santander porque necesitan revertir la mala dinámica en la que se encuentran.

“Estamos descontentos con el arranque que hemos hecho en cuanto a resultados, pero tenemos muchas situaciones positivas a la que agarrarnos para tener confianza en el equipo. Tenemos claro en lo que tenemos que mejorar. Hay una parte de confianza y atrevimiento que nos está costando ahora mismo. Esto va de insistir, de confiar y de no volvernos locos”, sentenció. EFE

dmg/ism

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