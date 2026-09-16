Giráldez: "Estamos en ese momento en el que todo sale cruz"

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Nicosia (Chipre), 16 sep (EFE).- El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, consideró injusta la derrota de su equipo ante el Omonia de Nicosia (1-0) en la jornada inaugural de la fase liga de la Liga Europa.

“El partido estaba totalmente inclinado hacia la portería rival. Estamos en ese momento en el que todo sale cruz: las pequeñas finalizaciones cerca de la portería que hemos tenido han estado a un centímetro de entrar; el fuera de juego en el gol anulado; la mano que parece que es y no es; y hasta que dos laterales del equipo rival te tiren dos tiros a la escuadra”, analizó.

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En rueda de prensa, el técnico gallego abogó por “seguir confiando” en lo que están haciendo porque ese es “el camino” que los ha llevado a conseguir dos billetes consecutivos para la segunda competición continental.

“Entiendo que nuestro grado de acierto y el del rival no será siempre así”, apuntó Giráldez, que destacó “el orden” del equipo chipriota durante todo el encuentro.

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“Se han juntado mucho cerca de la portería cuando ha tocado y han tenido sensación de peligro cuando se han podido desplegar. Es un equipo de la competición europea en la que estamos, que tiene un nivel parejo. A Satka ya lo conocíamos de antes y tiene muy buen nivel. La gente de banquillo les ha aportado mucho y tienen muchas soluciones en la parte ofensiva”, comentó.

Giráldez entiende que “lo mejor” que le puede pasar a su equipo es que llegue “cuanto antes” el partido de Liga contra el Racing de Santander porque necesitan revertir la mala dinámica en la que se encuentran.

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“Estamos descontentos con el arranque que hemos hecho en cuanto a resultados, pero tenemos muchas situaciones positivas a la que agarrarnos para tener confianza en el equipo. Tenemos claro en lo que tenemos que mejorar. Hay una parte de confianza y atrevimiento que nos está costando ahora mismo. Esto va de insistir, de confiar y de no volvernos locos”, sentenció. EFE

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