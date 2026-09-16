Flick: "La actitud de Raphinha es la que me gusta"

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Barcelona, 16 sep (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha elogiado la actitud del brasileño Raphael Dias 'Raphinha', autor de un triplete en la goleada (7-2) del equipo azulgrana ante el Racing de Santander.

El capitán azulgrana, máximo goleador de LaLiga EA Sports con nueve goles en seis jornadas, afirmó tras el encuentro que todavía puede mejorar, algo que celebró el técnico alemán en declaraciones a DAZN.

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"Esta es la actitud que me gusta. Es como la vida, siempre tienes que mejorar", comentó Flick, quien también ha destacado el juego de sus pupilos en el arranque del presente curso, en el que el Barça ha encadenado un pleno de siete victorias -seis en La liga y una en la 'Champions', récord histórico de la entidad.

"Me gusta como juegan mis jugadores, son valientes y eso es bueno de ver. Lo hacen bien y lo más importante es que estamos centrados en cada pase, en cada acción. Necesitamos esto, aunque a veces nos desconcentramos y eso es algo que tenemos que mejorar", añadió.

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Al ser preguntado por el error del Wojciech Szczesny en el segundo tanto del Racing, Flick le restó importancia: "La próxima vez lo hará mejor. Esto es fútbol".

Precisamente, el meta polaco ha sustituido tras el descanso a Joan Garcia, que acabó con molestias en la rodilla.

Flick explicó que el portero de Sallent será sometido a más pruebas para conocer el alcance de dichas molestias, si bien espera que esté disponible con vistas al próximo encuentro liguero frente al Sevilla. EFE

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