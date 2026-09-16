Emergencias de la Generalitat gestiona 478 incidentes en Valencia por las tormentas

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València, 16 sep (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha gestionado desde las 14.00 hasta las 23.00 horas de este miércoles un total de 478 incidentes relacionados con las fuertes tormentas en la provincia de Valencia, un centenar de los cuales han sido en la ciudad de València, donde ha caído una gran tromba de agua sobre las nueve de la noche.

Los municipios con más incidentes han sido València (con 214), Torrent (45), L'Eliana (22), La Pobla de Vallbona y Moncada (16) y San Antonio de Benagéber (14).

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Los incidentes más habituales han estado relacionados con la acumulación de agua y filtraciones, así como incidencias de circulación y daños materiales, sin que hasta el momento haya constancia de daños personales.

En un mensaje en redes sociales, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que ha suspendido sus actos oficiales de agenda para mañana por la mañana, asegura que sigue de cerca las incidencias y el alcance de los daños provocados por las lluvias en la provincia de Valencia.

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"He hablado con las alcaldesas de Valencia, Catarroja, Torrent y los alcaldes de La Pobla de Vallbona, Albal y Aldaia, entre otros. Seguiré contactando con alcaldes de otros municipios afectados para conocer de primera mano la situación. También he mantenido contacto con la vicepresidenta tercera del Gobierno de España", añade en su mensaje en X.

Asimismo, el president pide a los valencianos que extremen la precaución, sigan las indicaciones de Emergencias y se informen solo por los canales oficiales del 112 y de Emergencias de la Generalitat. EFE

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