El Gobierno muestra su "perplejidad" por la paralización del campamento para migrantes: "Ceuta no puede esperar"

15/09/2026 (I-D) El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; la ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática; Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha abordado en el Consejo de Ministros y en la reunión previa a este el seguimiento sobre la situación en Ceuta tras la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma desde el mes de julio. Además el Consejo de Ministros ha aprobado el texto definitivo que regula el llamado comité de inversiones estratégicas, un órgano que facilita que empresas consideradas estratégicas cuenten con una vía rápida para poder operar en España en el plazo de un mes. POLITICA Diego Radamés - Europa Press

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El Gobierno ha mostrado su "perplejidad" por la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento para migrantes instalado por el Ejecutivo en el puerto de Ceuta y ha pedido "agilidad" y que se actúe "de forma inmediata" porque la ciudad autónoma "no puede esperar".

"Frena una solución operativa inmediata sobre el terreno", han trasladado fuentes de Moncloa, que han advertido de que la "complejidad" de la "situación" no puede convertirse en "inacción o parálisis institucional": "Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad".

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También ha defendido que los terrenos elegidos "son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo", y ha advertido que la medida de la Audiencia Nacional "paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente", alojando a "1.700 personas", y "diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público".

Desde el Ejecutivo insisten en que garantizar "condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas" es la "principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta" y ha reclamado que se aporten "soluciones a esta situación sobrevenida".

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