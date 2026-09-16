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El Botafogo contrata como técnico al exseleccionador brasileño Tite

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Río de Janeiro, 16 sep (EFE).- El Botafogo anunció este miércoles la contratación del exseleccionador brasileño Adenor Leonardo Bacchi 'Tite' como su nuevo técnico en el lugar del portugués Franclim Carvalho, despedido el mes pasado por la serie de resultados negativos del equipo carioca.

Tite, que estaba sin equipo desde marzo pasado, cuando fue despedido del Cruzeiro, firmó un contrato para comandar hasta diciembre de 2028 al conjunto de Río de Janeiro, que no alza un título importante desde que fue campeón brasileño y de la Copa Libertadores en 2024.

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El nuevo técnico del Botafogo fue uno de los seleccionadores más longevos de Brasil, con seis años al comando de la Canarinha, con la que disputó los Mundiales de 2018 y 2022, en los que fue eliminado prematuramente.

Como técnico de Brasil ganó el título de la Copa América de 2019.

Tras su salida de la selección, Tite fue entrenador del Flamengo entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, y el año pasado se hizo cargo del Cruzeiro.

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Antes de ser seleccionador, destacó al mando del Corinthians, club con el que alzó los títulos del Campeonato Brasileño, así como los de la Libertadores y el Mundial de Clubes de 2012.

Como no alcanzó a ser inscrito en la competición, Tite asistirá desde las tribunas al partido de la noche de este miércoles entre Botafogo y Gremio del Campeonato Brasileño, en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro.

A partir del jueves tendrá 17 días para organizar al equipo debido a que el Botafogo, eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa de Brasil, tan solo disputa el Campeonato Brasileño en lo que resta de la temporada y a que el torneo será paralizado por la nueva fecha FIFA para amistosos internacionales.

El Botafogo, en la decimocuarta posición de la clasificación de la Liga, con 32 puntos y a 25 del líder Flamengo, lucha por alejarse de los cuatro últimos, que son castigados con el descenso.

Actualmente tan solo aventaja por cuatro puntos al Vasco da Gama, el primero de los amenazados con la pérdida de la categoría.

Desde la salida de Carvalho el 18 de agosto pasado, el Botafogo está entrenado por el interino Rodrigo Bellão, que será uno de los auxiliares en la comisión técnica de Tite.

El nuevo técnico del Botafogo inició su carrera en 1990 como entrenador del Guarany de Garibaldi y desde entonces ha pasado por los principales clubes brasileños, como Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Internacional, y por algunos extranjeros como los emiratíes Al Ain y Al-Wahda. EFE

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