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Ecologistas piden al Gobierno un plan medioambiental por efectos de la crisis en Ceuta

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Ceuta, 16 sep (EFE).- Los colectivos ecologistas de Ceuta han demandado al Ministerio de Medio Ambiente la puesta en marcha de un plan "ambiental" para afrontar los efectos que la crisis fronteriza ha provocado en el medio ambiente y en especies como la lapa "patella ferruginea" o el peligro de los incendios forestales.

En un comunicado, la asociación Septem Nostra ha realizado esta lectura tras mantener esta tarde un encuentro del presidente de la misma, José Manuel Pérez, con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la sede de la Delegación del Gobierno.

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Los máximos responsables de Septem Nostra han pedido al Ministerio realizar una "pormenorizada recogida" de datos que permita identificar los impactos asociados a la crisis, diseñar una estrategia "eficaz" para resolverlos y plantear intervenciones en las que queden perfectamente señaladas las administraciones competentes y la previsión presupuestaria para su implementación.

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha comentado que no viene a inmiscuirse en las competencias ambientales de la Ciudad Autónoma, sino a prestar apoyo técnico y económico, siendo consciente de la extraordinaria situación en la que está inmersa Ceuta y la necesidad de ayudar a la ciudad para superar esta crisis.

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Septem Nostra ha aprovechado la ocasión para subrayar que Ceuta y la región biográfica del Estrecho de Gibraltar es considerada un ecotono excepcional y uno de los principales puntos calientes de biodiversidad del planeta, por ser el punto de confluencia entre dos continentes y dos masas de agua distintas.

El estado de los montes de Ceuta, según le han hecho saber al secretario de Estado de Medio Ambiente, lejos de mejorar, ha ido empeorado debido a nuevos incendios y ha llegado a un estado crítico tras el tren de borrascas que afectó con fuerza a Ceuta durante el pasado invierno.

Otro punto tratado es la falta de medios para la protección del medio natural de Ceuta, por lo que Septem Nostra ha solicitado la dotación de efectivos para la vigilancia del litoral y del dominio público hidráulico.

Los ecologistas han insistido en la necesidad de que Ceuta cuente con agentes medioambientales, teniendo en cuenta la importancia del medio marino de Ceuta, su fragilidad y la enorme presión antrópica que recibe, ahora amplificada por la presencia de miles de migrantes en la ciudad, muchos de los cuales se han instalado en el borde costero y en puntos muy sensibles desde el punto de vista medioambiental.

El secretario de Estado ha animado a los miembros de Septem Nostra a facilitar al Ministerio de Medio Ambiente, a través del responsable del área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Ceuta, la información que dispongan sobre los impactos ambientales vinculados a la crisis y las propuestas que consideren necesarias para revertir las afecciones ambientales que detecten. EFE

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