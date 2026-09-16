Castrín: “Hay que aprovechar este buen momento”

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A Coruña, 16 sep (EFE).- Andrés Castrín, defensa del Sevilla, destacó este miércoles, tras doblegar al Deportivo en Riazor, la “buena dinámica” que atraviesa su equipo, que el próximo fin de semana recibirá al Barcelona en el Sánchez Pizjuán.

“El equipo viene en buena dinámica, hoy sabíamos que iba a ser muy complicado porque ellos venían invictos, pero supimos plantarles cara y aprovechar nuestras oportunidades. Las victorias siempre son consecuencia de cosas positivas”, afirmó.

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El exfutbolista del Lugo admitió que el partido en A Coruña lo tenía “marcado” en su calendario porque “tenía muchas ganas de jugar al lado de mi casa, y qué mejor que hacerlo con mi familia en la grada y una victoria”.

Castrín pidió “tranquilidad” pese al prometedor inicio de curso que han firmado: “Van a venir rachas malas, así que hay que aprovechar estos momentos y fortalecer el grupo al máximo”.

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“Para mí es una oportunidad única estar aquí, compartir vestuario con esta gente y aprender de ellos. El míster me ha dicho que como estábamos en mi tierra, me tocaba a mí dar la charla", concluyó. EFE

Dmg/sab