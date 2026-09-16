Carreira pide "unión" tras un inicio "peor de lo esperado"

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Nicosia (Chipre), 16 sep (EFE).- Sergio Carreira, lateral del Celta, reconoció, tras la derrota ante el Omonia de Nicosia en la primera jornada de la fase liga de la Liga Europa, que el vestuario celeste está “dolido” porque todos quieren “que llegue esa victoria que no termina de llegar”.

“El otro día el míster dijo que estábamos en una línea ascendente y creo que tenemos que verlo así, que esa victoria terminará llegando. Hoy el vestuario está fastidiando porque creo que hicimos méritos para, como mínimo, no perder. Es un momento para estar unidos porque es un inicio peor de lo que esperábamos”, afirmó.

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El canterano no se atrevió a decir si lo más justo hubiese sido un empate, e incidió en la importancia de mejorar “en el último tercio” para enderezar el rumbo porque tienen “que ser más determinantes en ese último tercio del campo”.

“Mañana es un nuevo día y lo mejor que nos puede pasar es que llegue el siguiente partido. Pero también tenemos que ser conscientes de lo que pasó hoy para que no se vuelva a repetir. Ahora es importante ganar un partido para irnos más relajados al parón”, expuso. EFE

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