Cardoso: "He pasado meses muy difíciles"

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Madrid, 16 sep (EFE).- Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, declaró que ha "sufrido mucho" en los últimos meses, después de las últimas lesiones que ha padecido en el tobillo derecho, y que ahora se encuentra "muy bien".

Cardoso sufrió el pasado 7 de mayo un esguince en el tobillo derecho de alto grado con afectación articular y rotura parcial de ligamentos.

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"Me he encontrado muy bien", dijo el jugador tras la victoria ante Osasuna (4-0). "He pasado meses difíciles después de la cirugía, sufriendo con el tobillo. Ahora me encuentro muy bien y no había mejor manera que volver al equipo con esta victoria en casa y con portería a cero. A seguir trabajando", añadió.

Sobre el partido y la goleada ante Osasuna, señaló: "Estamos con mucha confianza en nuestro equipo. Un partido así, marcando goles y defendiendo bien nos da confianza para el derbi. No es lo mismo, pero nos da confianza".

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Simeone dijo en la conferencia de prensa después del partido que quiere a un Cardoso "así". "Nosotros trabajamos para partidos así. El míster me ha dado mucha confianza y este partido es el resultado de un trabajo que vengo haciendo después de la cirugía, trabajo físico y mental", comentó el jugador.

"Agradecer al míster por la confianza, pero sólo depende de mí. Es lo que vengo haciendo. Tengo que estar al cien por cien para estar disponible para cuando se me necesite aunque sean unos minutos", agregó.

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Sobre los nuevos fichajes, Cardoso explicó: "Son jugadores que vienen para aportar mucho. La idea del míster sigue siendo la misma. Son jugadores que suben el nivel de la plantilla. El míster va a sacar lo mejor de todos". EFE.