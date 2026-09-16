Álvaro Núñez: "Este resultado refleja un poco la situación que está atravesando el equipo"

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Nicosia (Chipre), 16 sep (EFE).- Álvaro Núñez, extremo del Celta, dijo, dijo tras la derrota ante el Omonia de Nicosia en la primera jornada de la fase liga de la Liga Europa que “este resultado refleja un poco la situación que está atravesando el equipo”.

“Creo que tenemos tramos bastante buenos, pero nos cuesta hacer ocasiones claras o generar goles. Y luego lo poco que concedemos nos está penalizado mucho”, manifestó tras el encuentro.

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El exfutbolista del Elche ve al grupo “unido” y “con buena actitud”, pese a que en los partidos puede estar acusando la “angustia” de no haber conseguido la primera victoria del curso.

“Creo que una victoria cambiaría la dinámica”, apuntó Álvaro Núñez, quien no escondió la importancia del duelo del próximo sábado contra el Racing de Santander porque llegar “al parón con una victoria puede ser un golpe anímico para todos”. EFE

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