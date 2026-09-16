Aemet manda aviso rojo por lluvia torrencial en el litoral de Barcelona

Madrid, 16 (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología ha enviado aviso rojo con lluvia torrencial en el litoral de Barcelona, con acumulados superiores a los 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora, que están provocando inundaciones y crecidas repentinas.
La Aemet ha alertado de "peligro extraordinario" y ha hecho indicaciones para seguir las recomendaciones de Protección Civil que continuarán en vigor hasta las 22:59 de hoy miércoles 16.
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Además alertan del riesgo de inundaciones y de lluvia torrencial que ya ha provocado problemas de movilidad en la capital catalana, con cortes de circulación en las proximidades del río Llobregat, y lluvias que están dificultando el tráfico el tráfico ferroviario.EFE
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