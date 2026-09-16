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0-1. El Sevilla corta la racha triunfal del Dépor y duerme en puestos de Liga de Campeones

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A Coruña, 16 sep (EFE).- El Sevilla prolongó sus buenas sensaciones en Riazor, donde fulminó la racha de cinco jornadas sin perder del Deportivo con un gol de Miguel Sierra en el inicio de la segunda parte y una espectacular parada de Odysseas al danés Asp Jensen en el minuto 69, cuando los blanquiazules ya jugaban con uno menos por la expulsión de Angeliño.

El Sevilla llevó la iniciativa del partido. Con una intensa presión en campo contrario, metió al Dépor cerca de su área. Solo una vez en todo el primer tiempo pudo salir al contraataque el equipo blanquiazul. Sucedió sobrepasado el ecuador del primer tiempo con una galopada de Yeremay, en una acción que se murió sin que Odysseas se sintiera amenazado.

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Luis García Plaza dio continuidad al once que alineó ante el Valencia, con la única novedad de Guridi, y su equipo buscó explotar la velocidad de Miguel Sierra y Félix Correia por las bandas. El canterano sevillista y el extremo portugués fueron los primeros en probar a Leo Román, al que casi supera el francés Agoumé en el minuto 33. Su disparo se marchó rozando el poste derecho.

El Deportivo no estaba cómodo. Yeremay Hernández y Aubameyang apenas entraban en juego. A Amatucci también le costaba zafarse de la presión de los centrocampistas rivales. Un zapatazo de Nsongo Bil desde la frontal fue el bagaje ofensivo de los locales en los primeros 45 minutos.

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Hidalgo movió ficha en el intermedio. Introdujo a Adama Traoré por Nsongo Bil para tener más profundidad por las bandas. Su equipo empezó a tener más el balón, pero el Sevilla lo castigó con su arma preferida: el contraataque.

Un balón en largo lo explotó el belga Lucas Stassin para exhibir su velocidad tras marcharse del uruguayo Giménez. Su disparo lo desvió Leo Román, pero Miguel Sierra recogió el rechace para adelantar a su equipo.

El gol supuso un palo para el Dépor, que había empezado mejor. Su entrenador refrescó su equipo con la entrada de Mario Soriano y Asp Jensen, pero una dura entrada de Angeliño sobre Miguel Sierra le complicó todavía más el partido porque Hernández Hernández, tras revisar la jugada, expulsó al lateral gallego.

Con uno menos, el Dépor fue muy valiente. Asp Jensen casi empata en el minuto 69 pero se encontró con un gigantesco Odysseas. Poco después, Leo Román evitó la sentencia al disparo de Miguel Sierra. El partido era de ida y vuelta. Con el Dépor volcado, el Sevilla aguantó el triunfo sin mayores dificultades.

- Ficha técnica:

0 - Deportivo: Leo Román; Altimira, Giménez (Zakaria, min.83), Loureiro, Angeliño; Luismi Cruz (Quagliata, min.61), Amatucci, Riki (Mario Soriano, min.57); Yeremay (Asp Jensen, min.57); Nsongo Bil (Adama Traoré, min.46) y Aubameyang.

1 - Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Fofana, Agoumé; Miguel Sierra (Ure, min.90), Guridi (Kochorashvili, min.80), Félix Correia (Díaz, min.81); y Stassin (Isaac Romero, min.76).

Gol: 0-1, min.52: Miguel Sierra.

Árbitro: Alejandro Fernández Fernández (comité canario). Expulsó con tarjeta roja directa a Angeliño (min.59) por una dura entrada sobre Miguel Sierra. Amonestó a Amatucci (min.77) por parte del Deportivo y a Kike Salas (min.65), Guridi (min.80), Isaac Romero (min.90) y Juan Iglesias (min.96) por parte del Sevilla.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de LaLiga disputado en el estadio municipal de Riazor ante 28.506 espectadores.

EFE

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dmg/ism

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