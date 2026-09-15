Román: "Estamos muy ilusionados con cambiar nuestra dinámica en el partido de Europa"

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Redacción deportes, 15 sep (EFE).- Miguel Román, centrocampista del Celta, dijo que este martes, en la víspera del debut europeo ante el Omonia de Nicosia, que en el vestuario está “muy ilusionados” con la posibilidad de conseguir la primera victoria del curso en Chipre, después de sumar únicamente cuatro puntos en los seis primeros partidos de Liga.

“Obviamente le damos mucha importancia a los resultados, pero el equipo está en una línea ascendente, creo que cada vez nos estamos encontrando más a gusto. Estamos muy ilusionados con cambiar nuestra dinámica en el primer partido de la Liga Europa”, comentó en rueda de prensa.

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El futbolista gallego dijo sentirse “muy cómodo” jugando tanto de seis como de ocho, por eso se ofreció a Claudio Giráldez para actuar en cualquiera de esas dos posiciones porque para él lo más importante es estar en el campo.

“Llevo mucho tiempo jugando de seis, pero en el Fortuna con Claudio como entrenador me he adapté bien a esa posición de ocho”, explicó Román, quien la pasada temporada se perdió los últimos partidos de la Liga Europa por culpa de la fractura en la base del quinto metatarsiano del pie izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano.

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“Hoy cuando he saltado al campo y he visto los carteles de la Liga Europa ya he sentido esas mariposillas por dentro. Tenía muchas ganas de volver a jugar esta competición”, declaró. EFE

dmg/jap