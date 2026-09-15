Mónica García pide a Madrid que aclare la aparente alteración en las listas de espera

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Madrid, 15 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid a través de una carta enviada a la consejera de Sanidad que aclare "la aparente alteración de los datos de listas de espera ocurrido en el hospital Ramón y Cajal" y ha exigido garantías en el control y la veracidad de las listas de espera.

La misiva remitida a la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, urge información acerca de lo sucedido en este hospital, donde hoy se ha conocido a través de una información publicada por 'El País' que se habría cambiado la prioridad de los pacientes en las listas de espera quirúrgicas.

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En la carta el Ministerio "solicita garantías acerca del desempeño por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de las labores de control y supervisión de las listas de espera, así como acerca de la veracidad de los datos que son remitidos por dicha consejería al Ministerio de Sanidad dentro de los procedimientos normalizados del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS)", señala la misiva publicada en la red social X de la ministra.

García también ha recordado que la ley general de sanidad atribuye a la Administración General del Estado, sin menoscabo de las competencias de las comunidades autónomas, el establecimiento de sistemas de información sanitaria, la realización de estadísticas y la comunicación recíproca entre la AGE y las comunidades en materias objeto de la ley.

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La polémica ha surgido tras publicar 'El País' que dos responsables de dicho centro sanitario, uno de los principales hospitales públicos de la capital, rebajaron la gravedad de los pacientes en espera para cirugía con el fin de mejorar artificialmente la situación de las listas de espera.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Sanidad han negado injerencias de ese tipo y han incidido en que las listas de espera se establecen en base a los "criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados en la atención de los pacientes, refrendado además, por el comité semanal de quirófanos".

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García ha advertido en X este mediodía que "manipular" las listas de espera de la sanidad pública, "engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado". EFE