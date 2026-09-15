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Mastantuono regresa a lista de selección argentina para amistosos de despedida de Messi

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Buenos Aires, 15 sep (EFE).- La selección Argentina afrontará los próximos amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín con el regreso del atacante Franco Mastantuono en la lista de convocados, en una fecha internacional que será la despedida oficial de Lionel Messi de la Albiceleste.

La noticia de la presencia del capitán y 10 argentino en los convocados del entrenador Lionel Scaloni para los partidos del 30 de septiembre en Córdoba y 3 y 6 de octubre en Buenos Aires la dio el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, que dijo que de ese modo tendrá "la despedida que se merece".

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Messi y otros 19 integrantes de la plantilla anunciada este martes por la AFA estuvieron en la final del Mundial 2026 ante España, pero también hay algunos regresos que marcan el inicio de un proceso de recambio.

Franco Mastantuono, de buen presente en el Fiorentina italiano al que llegó a préstamo desde Real Madrid español, regresa a la celeste y blanca tras quedar fuera de la Copa del Mundo.

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Leonardo Balerdi (Roma, Italia) y Juan Foyth (Villarreal, España), defensores que fueron parte del proceso previo al Mundial 2026 pero quedaron fuera por lesiones, también aparecen en la lista.

Otras jóvenes promesas que ya fueron convocados en el pasado reciente regresan en estos amistosos: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Matías Soulé y Santiago Castro (Roma, Italia).

Román Vega, defensor lateral izquierdo del Zenit de Rusia, recibió su primera convocatoria al seleccionado absoluto tras haber participado solo de dos encuentros amistosos con la sub-23 argentina en 2024.

Lista de convocados:

Porteros: Emiliano Martínez (Chelsea-ING), Gerónimo Rulli (Manchester City-ING) y Juan Musso (Atlético Madrid-ESP).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras-BRA), Leonardo Balerdi (Roma,-ITA), Cristian Romero (Atlético Madrid-ESP), Lisandro Martínez (Manchester United-ING), Juan Foyth (Villarreal-ESP), Facundo Medina (Bayer Leverkusen-GER), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon-FRA) y Román Vega (Zenit-RUS).

Mediocampistas: Enzo Fernández (Manchester City-ING), Alexis MacAllister (Liverpool-ING), Valentín Barco (Chelsea-ING), Giovani Lo Celso (Real Betis, España), Exequiel Palacios, (Ipswich Town-ING), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Nicolás Paz (Como-ITA), Franco Mastantuono (Fiorentina-ITA), Giuliano Simeone (Atlético Madrid-ESP), Nicolás González (Juventus-ITA) y Matías Soulé (Roma-ITA).

Delanteros: Gianluca Prestianni (Benfica-POR), José Manuel López (Palmeiras-BRA), Santiago Castro (Roma-ITA), Julián Álvarez (Atlético Madrid-ESP), Lautaro Martínez (Inter-ITA) y Lionel Messi (Inter Miami-USA). EFE

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