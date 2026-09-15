Avenida anuncia que Cheridene Green no formará parte de su plantilla para el nuevo curso

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Salamanca, 15 sep (EFE).- El Club Baloncesto Meins Avenida ha anunciado que la jugadora británica Cheridene Green no formará finalmente parte de su primera plantilla para la temporada 2026-27.

La entidad salmantina ha comunicado este martes a través de sus redes sociales que Green, fichaje de este mismo verano, no formará parte de la plantilla de Raquel Romo por motivos personales.

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La jugadora se ha desvinculado del club tras alcanzar un acuerdo con Avenida, un club que le ha deseado “la mayor de las suertes” en su futuro personal y profesional.

La entidad salmantina ha comunicado que se encuentra ya buscando una nueva jugadora para sustituir a la interior británica de cara a la próxima temporada. EFE

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