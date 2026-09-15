85-99. Un Bilbao Basket más rodado se lleva la Euskal Kopa en Vitoria

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Vitoria, 15 sep (EFE).- Un Surne Bilbao Basket más rodado se llevó este martes la Euskal Kopa en Vitoria ante Kosner Baskonia por 85-99 en un partido que dominó prácticamente de principio a fin.

Los bilbaínos mostraron más rodaje como equipo y más horas de vuelo con una plantilla más completa, ante un Baskonia al que le faltaron varios efectivos y tiró de talento para mantenerse en el partido.

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El conjunto vizcaíno entró mejor en el partido y cometió menos errores que los azulgranas, que se encontraban más a gusto cuando le daban velocidad a su juego.

Los cambios mejoraron defensivamente a los de Galbiati, que no estuvieron acertados en ataque, pero mantuvieron cerca a un Bilbao Basket que falló demasiadas bandejas.

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Una canasta con adicional y el gran uno contra uno de Damion Baugh dieron la vuelta al marcador por primera vez en el encuentro.

Martin Krampelj mantuvo a Bilbao Basket en partido cuando Baskonia se encendió y el primer cuarto se cerró a favor de los locales, 22-19.

Por momentos se vieron errores típicos de la pretemporada y los problemas de faltas castigaron la rotación de Baskonia. Los de Jaume Ponsarnau aprovecharon los errores azulgranas y endosaron un 2-15 en el comienzo del segundo acto.

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El acierto de Darrun Hilliard y de Adam Somogyi reactivó a los bilbaínos, que tomaron una renta de 10 puntos en el minuto 17 del duelo.

La actividad de AJ Lawson volvió a meter en el partido a un Baskonia que iba a tirones frente a ‘Los hombres de negro’, mucho más rodados, que cerraron el primer tiempo con un triple de Darrun Hilliard, 34-46, tras un importante carrusel de triples.

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Un nuevo parcial de 0-6 abrió la brecha para Bilbao Basket hasta los 18 puntos de diferencia.

Diez puntos consecutivos de Chris Duarte, que se estrenó en la segunda parte, aguantaron la anotación de los bilbaínos, que fueron encontrando a sus mejores nombres.

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Tres triples de Nate Darling mantuvieron la renta por encima de los diez puntos y evitaron que los baskonistas cogieran ritmo.

La debilidad defensiva azulgrana permitió a los visitantes recuperar las diferencias máximas hasta los 18 puntos.

El último asalto arrancó con un 60-74 y de cara para un Bilbao Basket mucho más fino y ajustado que su rival.

El juego interior de Ponsarnau impuso sus centímetros en la zona para mantener a raya a un más voluntarioso que efectivo Baskonia.

Bastien Vautier no tuvo rival bajo el aro y no encontró oposición en un Baskonia que se quedó sin energía y que tiró de talento para intentar recortar distancias hasta el 85-99.

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Ficha técnica:

85 - Kosner Baskonia (22+12+26+25): Baugh (4), Stewart (13), Duarte (22), Frisch (4) y Faried (6) -cinco inicial-, Lawson (7), Simmons (3), Joksimovic (9), Spagnolo (9), Sedekerskis (4) y Nguessan (4).

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99 - Surne Bilbao Basket (19+24+21+25): Frey (2) Normantas (13), Hilliard (14), Krampelj (13) y Hlinason (12) -cinco inicial-, Somogyi (6), Duscak (2), Ansorregi (3), Hustak (-), Darling (17), Vautier (17) y Font (-).

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Euskal Kopa, disputado en el Polideportivo de Mendizorroza de Vitoria. EFE

jd/arh

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