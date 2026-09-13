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Vox lleva al Congreso una moción para revertir la situación de inseguridad en Ceuta

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Ceuta, 13 sep (EFE).- El Grupo Parlamentario Vox defenderá en el Congreso esta semana una moción, con interpelación urgente al ministro del Interior, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para revertir la situación de inseguridad ocasionada por la "invasión" en Ceuta.

Según ha informado Vox Ceuta en un comunicado este domingo, se trata de una iniciativa que busca, además, el reconocimiento como agentes de la autoridad de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que se les dote de más medios y reglas de enfrentamiento claras.

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La formación sostiene que "desde que se produjo la invasión de Ceuta el pasado 30 de julio de 2026, la seguridad en la ciudad no ha dejado de deteriorarse" y que lo sucedido "no fue una simple crisis migratoria, sino un acto de guerra híbrida orquestado por Marruecos, cuyos propios gendarmes condujeron a los asaltantes hasta los puntos de la frontera española".

El texto recuerda que "en torno a 100.000 personas entraron ilegalmente en una ciudad de apenas 84.000 habitantes, cifra que el propio Gobierno ha sido incapaz de precisar con exactitud a día de hoy".

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Vox denuncia que el Ejecutivo "conocía, por datos del propio Ministerio del Interior, que las entradas por mar a Ceuta se venían incrementando de forma notable antes del 30 de julio, sin que se adoptara medida preventiva alguna" y condena que esa "omisión sistemática del deber de salvaguardar nuestras fronteras" ha generado "caos, inseguridad y miedo". EFE

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