El Valencia despide a Corberán y a Gourlay y rompe toda la estructura deportiva actual

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València, 13 sep (EFE).- El Valencia CF ha destituido a Carlos Corberán como entrenador del primer equipo y a Ron Gourlay como CEO de fútbol, así como al resto de miembros que completaban la estructura deportiva del club, según comunicó este domingo la entidad.

Según el Valencia CF, la decisión de haber rescindido tanto los contratos de Corberán como de Gourlay y de Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andrés Zamora y Malek Shafei, quienes completaban el equipo de trabajo del escocés, está enmarcada “en la voluntad del club de iniciar una nueva etapa en su estructura deportiva y de gestión del área de fútbol”.

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El Valencia es actualmente el colista de LaLiga EA Sports después de haber sumado un solo punto en los cinco partidos que ha disputado hasta el momento en los que, además, ha anotado un solo gol y ha recibido diez.

Gourlay se incorporó como CEO de fútbol del Valencia a finales de mayo de 2025 y entre sus decisiones más importantes está la renovación este verano del ahora entrenador del Valencia, Carlos Corberán, hasta 2028.

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El técnico valenciano llegó al banquillo del equipo de Mestalla en diciembre de 2024 y lo dirigió durante 72 partidos logrando la permanencia en su primera temporada al frente. Junto a él también abandonan el club los miembros de su cuerpo técnico.

El Valencia informó de que el entrenador del filial, Óscar Sánchez, se hace cargo del equipo de manera provisional y que comunicará próximamente la nueva estructura del área de fútbol y la configuración del próximo proyecto deportivo.

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El Valencia cerró su comunicado con un mensaje de “estabilidad y confianza en el futuro, reafirmando su compromiso con la construcción de un proyecto deportivo sólido, competitivo y sostenible”. EFE

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