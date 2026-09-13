El rey entrega al italiano Antonelli el trofeo del Gran Premio de España de Fórmula Uno

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Madrid, 13 sep (EFE).- El rey de España Felipe VI ha entregado este domingo el trofeo de ganador del Gran Premio de España de Fórmula Uno al italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El líder del Mundial se ha impuesto en Madring por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del británico Lando Norris (McLaren).

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Felipe VI ha acudido al trazado a dos horas del comienzo de la carrera, programada para las 15.00 horas, acompañado de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y han sido recibidos por la plana mayor de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Tras esto, han visto de cerca las entrañas del circuito semiurbano construido entre Ifema y Valdebebas, que cuenta con 5,4 kilómetros y 22 curvas, acompañados por Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, y Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.

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Además, han saludado a los dos pilotos españoles en Fórmula Uno, Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams).

Madring recuperaba la F1 45 años después, cuando en 1981 el canadiense Gilles Villeneuve cruzó primero la bandera de cuadros en el último Gran Premio de Fórmula 1 disputado en la capital de España. EFE

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omb/sab/ram

(foto)