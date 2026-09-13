Atendidos 291 migrantes en centro sanitarios de Ceuta y ascienden a 13 los hospitalizados

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Ceuta, 13 sep (EFE).- En Ceuta, en el último día las asistencias en atención primaria y atención especializada a la población migrante han contabilizado 291 casos, ascendiendo a 13 los hospitalizados.

En el Hospital Universitario de Ceuta se registraron 121 asistencias en el servicio de urgencias, con 4 pacientes en observación y sin incidencias.

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El total de asistencias a población migrante en el último día ha sido de 170 en atención primaria y 121 en atención especializada y en el marco del dispositivo se han efectuado, además, 27 traslados en ambulancia.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) mantiene activo el dispositivo sanitario especial para atender a la población migrante en Ceuta mientras las circunstancias lo requieran, con una evaluación permanente de la situación para adaptar los recursos asistenciales a las necesidades existentes. EFE

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