Albares viaja a Andorra para reafirmar aval de España a que el Principado se asocie con UE

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Madrid, 13 sep (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, viajará este lunes Andorra, donde firmará diferentes acuerdos bilaterales y reafirmará el apoyo de España a que el Principado avance en su asociación con la UE.

El ministerio recalca en un comunicado este domingo que España mantiene con Andorra unas relaciones bilaterales "excelentes" y que el país vecino ha participado de forma activa en los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid a principios de noviembre.

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En esta visita a Andorra, el ministro se reunirá con su homóloga andorrana, Imma Tor Faus, con quien firmará distintos acuerdos bilaterales.

Asimismo, el ministro Albares mantendrá un encuentro con el jefe de Gobierno del Principado, Xavier Espot Zamora, y otra cita con autoridades y personalidades relevantes de la sociedad civil, así como agentes económicos, en la sede histórica de Radio Andorra. ​

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El ministro también se desplazará a la Seu D'urgell para reunirse con el copríncipe episcopal, el obispo de Urgell, Josep Lluis Serrano i Pentinat.

Exteriores destaca que el viaje se produce en un contexto marcado por el acercamiento de Andorra a la Unión Europea y el apoyo decidido de España al mismo.

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El pasado mes de julio el Consejo de la Unión Europea (UE) autorizó la firma y la aplicación provisional del acuerdo de asociación del bloque con el Principado de Andorra, un pacto que tras una década de negociaciones prevé su acceso al mercado interior de la UE en igualdad de condiciones de competencia y bajo las mismas normas que los Estados miembros.

Establece asimismo un marco para fomentar la cooperación en ámbitos de interés común, tales como la investigación y el desarrollo, la educación, la política social, el medio ambiente, la protección de los consumidores, la cultura o la cooperación regional.

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El pacto deberá ser rubricado por los Veintisiete antes de la firma oficial del Ejecutivo comunitario en nombre de la UE. Entonces pasará al Parlamento Europeo y, finalmente, será devuelto al Consejo para su conclusión, tras lo cual podrán empezar a aplicarse de manera provisional.

No obstante, la entrada en vigor definitiva dependerá de la ratificación por parte de Andorra y cada uno de los 27 Estados miembros. EFE

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