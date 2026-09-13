0-5. El Brighton golea al último y se sitúa en zona 'Champions'

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Redacción deportes, 13 sep (EFE).- Los goles de Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye, Pascal Gross, Lewis Dunk y Yasir Ayari, uno en el primer tiempo y cuatro en el segundo, situaron al Brighton en zona de Liga de Campeones con su victoria 0-5 ante el Coventry, que es el último de la tabla con cuatro derrotas en cuatro partidos, sin ningún gol a favor y con Frank Lampard, su técnico, cada vez más en entredicho.

Dos de los goles fueron once contra once. El tercero, de penalti; el cuarto, un golazo con un tremendo disparo a la escuadra de Lewis Dunk, y el quinto fueron ya con el Coventry en inferioridad numérica por la expulsión de Taiwo Awoniyi en el minuto 53 del choque por un codazo sobre Maxim De Cuyper.

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El Brighton es cuarto en la clasificación, con dos triunfos, un empate y una derrota, y está a cinco puntos de la cima de la tabla.

EFE

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