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Una manifestación previa al concierto de Silvio Rodríguez en Bilbao denuncia en Bilbao el "asedio" de EE.UU. a Cuba

12/09/2026 Manifestación en Bilbao contra el "asedio" de EEUU a Cuba. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO H.BILBAO-EUROPA PRESS
12/09/2026 Manifestación en Bilbao contra el "asedio" de EEUU a Cuba. POLITICA ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO H.BILBAO-EUROPA PRESS
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Una manifestación ha recorrido este sábado Bilbao, antes del concierto de Silvio Rodríguez en la capital vizcaína, para denunciar la "grave situación" que sufre el pueblo de Cuba, debido al "asedio económico y bloqueo energético" del gobierno de EE.UU. contra Cuba.

Además, los participantes en la marcha, que han portado banderas cubanas y de otros pueblos "en resistencia", han censurado "la inacción de la mayoría de gobiernos ante una violación masiva de derechos humanos que es condenada, cada año, en Naciones Unidas".

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La marcha, con una pancarta en la cabecera con el lema 'Sin imperialismos en Cuba y en el mundo. Sin bloqueo', ha partido a las 19.00 horas desde la entrada del Museo Guggenheim, para recorrer el Muelle Evaristo Churruca y llegar al Palacio Euskalduna, donde los manifestantes, más de medio millar, han coreado temas del trovador cubano Silvio Rodríguez, cuyo concierto comenzará a las 20.30 horas.

Las organizaciones convocantes han llamado a la ciudadanía vasca a expresar su solidaridad con Cuba, "del mismo modo que se muestra solidaria con el de Palestina y con otros pueblos sometidos a políticas de imposición y brutalidad, contrarias a toda legalidad internacional". "Porque hoy es Cuba, mañana puede ser cualquier otro país", han dicho.

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La manifestación ha servido también para apoyar la campaña solidaria "Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba", que recauda fondos para instalaciones de energía solar con destino a centros hospitalarios de la isla y que ha sido respaldada por 130 intelectuales y artistas de la cultura vasca, como Bernardo Atxaga, Fermin Muguruza, Itziar Ituño, Joseba Sarrionaindia, Eñaut Elorrieta, Jon Maia o Katixa Agirre.

Hasta mayo, en una primera fase, la campaña recaudó casi 245.000 euros, a través de 1.255 ingresos de personas y colectivos, y ya ha comenzado el montaje de la primera instalación de energía solar en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana.

La manifestación y la campaña son "parte de la respuesta de la ciudadanía vasca organizada frente al cerco económico y energético a Cuba, por parte del Gobierno de Donald Trump y Marco Rubio", cuyo objetivo es "llevar a la población de la isla a una situación de desesperación y a la entrega de su soberanía", han destacado los convocantes.

Según han recordado, la política de "máxima presión" contra Cuba, aplicada desde 2019, ha ocasionado que, en un país que alcanzó "notables indicadores de salud", hoy solo se cuente con un tercio de los medicamentos y la mortalidad infantil haya aumentado un 148%.

También han denunciado que se sufren "cortes de luz y de agua de días completos, apenas existe transporte público o recogida de basuras, y que han aumentado, de manera ostensible, la emigración y la pobreza".

Además, han apuntado que el gobierno de Donald Trump ha impuesto, desde enero, un bloqueo petrolero a la isla "y ha conseguido, mediante amenazas y sanciones, destruir sus principales fuentes de ingreso", como el turismo, los servicios médicos exteriores y las remesas), así como "forzar la salida de la mayoría de las empresas extranjeras con inversión en el país".

La manifestación ha sido convocada por Euskal Herria-Kuba Ekimena, la plataforma internacionalista Hegoak --que agrupa a una veintena de sindicatos, partidos y ONG vascas--, la asociación Euskadi-Cuba y diversos agentes sociales y políticos, como Podemos-Euskadi, la plataforma Gerrarik Ez, Ahaztuak 1936-1977, KCD (Kultura Communication y Desarrollo), Euskadiko Langileen Alderdi Komunista - PCTE y las asociaciones de la emigración cubana Sierra Maestra-Euskadi y Desembarco del Granma.

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