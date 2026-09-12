Trump presencia el Abierto de Irlanda en el campo de golf que posee en la isla

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Redacción deportes, 12 sep (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenció este sábado un tramo de la tercera jornada del Abierto de Irlanda de golf que se disputa en el campo que posee en este país, en la localidad de Doonbeg, en la costa suroeste.

Tras reunirse en Dublín con las principales autoridades de Irlanda, Trump llegó por la tarde al campo de golf a bordo de su helicóptero oficial, el Marine One, entre fuerte medidas de seguridad, lo que obligó a detener el juego del torneo, del DP World Tour, el circuito europeo de golf.

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Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg es un complejo de cinco estrellas propiedad del presidente estadounidense, gran aficionado al golf.

Con una gorra blanca, Trump se situó en una de las tribunas para disfrutar del juego y charlar con algunos jugadores, como el estadounidense Brooks Koepka.

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El mandatario llegó hoy a Irlanda en el marco de una visita informal para reunirse con su presidenta, Catherine Connolly, y el 'taoiseach' (primer ministro), Micheál Martin.

La pretensión de Trump es permanecer este domingo en Doonbeg para ver la última jornada del torneo antes de regresar a la Casa Blanca. EFE

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