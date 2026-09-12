Tres migrantes detenidos tras robar la compra a un hombre en Ceuta

Guardar

Ceuta, 12 sep (EFE).- Tres migrantes marroquíes, de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, han sido detenidos este sábado por la Policía Nacional por haber robado la compra a un hombre a su salida de un supermercado.

Los hechos se han producido a las 13:30 horas de hoy cuando el hombre portaba varias bolsas de comida de un supermercado y fue asaltado por tres migrantes en pleno centro de la ciudad, según han informado a EFE fuentes policiales.

PUBLICIDAD

La víctima -un hombre de unos 60 años- fue auxiliada por un grupo de ciudadanos que advirtió la escena, ocurrida en las inmediaciones de la biblioteca pública Adolfo Suárez.

La Policía Nacional, que patrullaba por las inmediaciones, acudió a la zona y procedió a la detención de los tres migrantes, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un robo con violencia.

PUBLICIDAD

Este robo se suma a los incidentes que se han venido produciendo en los últimos días en la ciudad. EFE