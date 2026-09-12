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Travé conquista el oro y Lazkano se cuelga la plata de C1 en la Copa del Mundo

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La Seu d'Urgell (Lleida), 12 sep (EFE).- El palista de La Seu d'Urgell Miquel Travé se proclamó este sábado campeón de C1, mientras que la vasca Miren Lazkano consiguió la medalla de plata en la Copa del Mundo de piragüismo eslalon, que se disputa en La Seu d'Urgell (Lleida).

Travé, de 26 años y perteneciente al Club Cadí Canoe-Kayak, completó una gran final ante su público para hacerse con el oro y cerrar de la mejor manera una temporada en la que también se proclamó campeón del mundo en Oklahoma.

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El palista urgellense, que el viernes terminó quinto en K1H, confirmó su gran momento de forma después de marcar en las semifinales el mejor tiempo de todos los participantes, con una bajada limpia y sin penalizaciones.

Travé se impuso en una final muy ajustada en la que inicialmente había terminado segundo, pero una penalización del esloveno Ziga Lin Hocevar le permitió hacerse con la victoria.

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"Al final, ganar en La Seu es increíble, la verdad es que no podía pedir más", explicó Travé a la organización. Con este triunfo, terminó tercero en la clasificación general de la Copa del Mundo, con 239 puntos.

La plata en la categoría femenina fue para Miren Lazkano, de 29 años y perteneciente a la S.D. Santiagotarrak, que repitió el podio conseguido la temporada pasada en La Seu d’Urgell tras completar la final en 104,55 segundos.

La palista vasca, única española en la final femenina de C1, supo sobreponerse a una pequeña salida de trazada en el tramo inicial para asegurar la segunda posición, solo por detrás de la brasileña Ana Sátila, ganadora de la prueba con un tiempo de 103,85 segundos.

Lazkano, que en las semifinales había conseguido el cuarto mejor tiempo, cerró así una destacada temporada en la Copa del Mundo, en la que terminó cuarta de la clasificación general con 218 puntos.

El podio femenino lo completó la checa Tereza Kneblová, mientras que en la prueba masculina el esloveno Hocevar fue segundo y el francés Nicolas Gestin, tercero. El esloveno se proclamó, además, campeón de la clasificación general masculina de C1 con 311 puntos.

La competición concluirá este domingo con la disputa del kayak cross, última prueba de la Copa del Mundo en La Seu d’Urgell, con la participación de varios representantes españoles, entre ellos David Llorente, Pau Echaniz, Miren Lazkano y Maialen Chourraut. EFE

avm/xsf/ism

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