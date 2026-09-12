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Stephen Fry vincula el mito de Prometeo con el temor a una IA que supere al ser humano

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Segovia, 12 sep (EFE).- El escritor y actor británico Stephen Fry ha relacionado este sábado en el Hay Festival de Segovia el mito griego de Prometeo, que entregó el fuego a los humanos contra la voluntad de Zeus, con el debate actual sobre la inteligencia artificial y la posibilidad de que las máquinas alcancen una conciencia y una inteligencia superiores a las humanas.

Durante su conferencia sobre mitología griega, Fry ha sostenido que la historia de Prometeo ofrece una interpretación de los temores que suscita el desarrollo de la inteligencia artificial, al recordar que los dioses olímpicos crearon a los humanos, pero no querían que estos dispusieran de la misma capacidad de creación y poder que ellos.

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"Hay un creador que ha creado estas máquinas y hay algunos de los creadores de estas máquinas que les quieren dar el fuego, la chispa de la creatividad, esa conciencia de sí mismos que nosotros llamamos vida", ha señalado.

El escritor ha identificado con los "prometeístas de nuestra época" a los que defienden la posibilidad de conceder a las máquinas esa capacidad, frente a los "zeusistas", que se oponen por temor a que la inteligencia artificial termine dominando a sus creadores.

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Fry ha comparado esta posibilidad con la caída de los dioses griegos, que perdieron su posición dominante cuando los humanos adquirieron el fuego y la tecnología.

El autor de Mythos ha planteado asimismo que la relación actual entre los humanos y los animales reproduce, en cierto modo, la que los dioses mantenían con los hombres en los relatos griegos.

"Ahora somos como dioses con los animales, los metemos en jaulas, los preparamos para cocinarlos, podemos hacer con ellos lo que queramos", ha afirmado, antes de advertir de que esta posición constituye un supuesto "terrible y arrogante".

A su juicio, la mitología griega mantiene su vigencia porque aborda cuestiones esenciales de la condición humana, como el amor, el odio, la venganza, la destrucción o la curiosidad, sin estar sometida a las interpretaciones culturales de cada época.

Fry ha defendido que los mitos no tienen una única interpretación, ni fueron necesariamente concebidos por un autor para transmitir un mensaje concreto, sino que contienen materiales que permiten reflexionar sobre la humanidad y sus problemas.

En su recorrido por la mitología, el escritor ha relatado cómo Prometeo modeló a los humanos con arcilla y les enseñó diversas habilidades, antes de entregarles el fuego que Zeus les había prohibido.

Ha explicado que el fuego no representa únicamente las llamas, sino también la imaginación, la conciencia y la capacidad de crear, cualidades que distinguen a los humanos de los demás animales.

"Los griegos fueron los que crearon esa verdad tan aplastante", ha afirmado Fry, para quien la pregunta sobre el origen de la inteligencia y aquello que diferencia a los humanos de los animales sigue siendo una cuestión central en la actualidad.

La conferencia ha abordado también el mito de Pandora, a quien Zeus entregó una vasija de la que escaparon los males de la humanidad, con la esperanza como única excepción. Fry ha recordado que el mito original hablaba de una jarra y no de una caja, como suele aparecer en las traducciones.

El escritor ha cerrado su intervención con una reflexión sobre La Odisea y la nostalgia, a partir del deseo de Odiseo de regresar a Ítaca, su hogar, y reencontrarse con Penélope, su esposa mortal. Ha destacado así la importancia que los mitos griegos conceden a las relaciones humanas, la familia y el sentimiento de pertenencia. EFE

jmm/mr/grc

(foto)

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