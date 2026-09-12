Sainz: “Fue una calificación muy mala”

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Madrid, 12 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) finalizó decimoséptimo la primera clasificación de la historia del circuito de Madring, que se estrenó este 2026 como sede del Gran Premio de España de Fórmula 1, en una sesión que calificó como “muy mala”, a la vez que criticó la estrategia del equipo.

“Estamos en otra categoría con el resto de pilotos de la zona media, que nos sacan casi medio segundo. Sólo luchamos con Alex (Albon, su compañero tailandés). No he tenido la sesión más limpia. No iba rápido en las rectas, mi motor perdía dos o tres décimas”, dijo el piloto madrileño este sábado tras la cronometrada principal.

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“Hemos salido muy pronto al último intento y con la evolución de pista no entiendo porqué salimos tan pronto, más aún si no había nada que perder. En definitiva, una sesión muy mala. Además, hemos molestado a (Valtteri) Bottas (finlandés, de Cadillac) y me penalizarán, así que saldremos más atrás. El equipo se olvidó de avisarme-. Una sesión muy lejos de lo que me hubiese gustado”, completó.

Sainz comentó que Madring fue “un circuito divertido a una vuelta” pero en el que será “difícil de adelantar” en carrera.

“Es un circuito muy divertido a una vuelta. Nos lo estamos pasando muy bien. Veremos en carrera si se ha quedado demasiado ratonero para poder adelantar. Con ganas de correr en casa y hacerlo lo mejor posible. Es un circuito difícil de adelantar, pero pueden pasar muchas cosas”, declaró el español de Williams. EFE

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