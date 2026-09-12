Ramis: "Tenemos que mejorar la defensa de área"

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Pamplona, 12 sep (EFE).- El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, lamentó los errores que le costaron a su equipo la derrota ante el Espanyol este sábado (0-2) y puso el foco en "mejorar la defensa de área" de cara al siguiente choque.

"Lo hemos intentado, desde luego. Máxima autocrítica a errores que no deberían aparecer porque otra vez nos hacen dos goles con demasiada facilidad", dijo el técnico catalán sobre los errores de Catena y Rockson en los goles.

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"El partido lo marca la decisión del penalti (a Raúl no pitado)", aseguró Ramis, y añadió: "La decisión del VAR es absolutamente inexplicable".

"Yo tenía en la cabeza que con un gol el equipo iba a reaccionar y veíamos posible darle la vuelta al partido, pero no ha llegado. Reflexionar y que no salga todo mal en esos momentos tan decisivos", comentó.

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"Nuestra afición es una auténtica locura, nos da mucha fuerza. Nos apoya en todo el partido, después… no he visto nada igual en mi vida y no podemos fallarles. No lo vamos a hacer", subrayó sobre el apoyo recibido en El Sadar a pesar del 0-2.

"Estoy contento del esfuerzo y por la afición, que es un valor en el que tenemos que apoyarnos muchísimo. Eso va a ser de gran soporte para el equipo y poder reconducir estos dos partidos. Tenemos que buscar que el próximo día no sea así", destacó. EFE

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