Quique Sánchez Flores: "Ha sido un partido igualadísimo y ellos tienen su fortaleza aquí"

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Santander, 12 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, afirmó que el partido que su equipo perdió contra el Racing (2-1) fue "igualadísimo", que "los pequeños detalles hacen y ellos tienen su fortaleza aquí".

En la rueda de prensa posterior al partido, Sánchez Flores destacó la competitividad mostrada por su equipo pese al resultado y que los pequeños detalles marcaron la diferencia.

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Sánchez Flores subrayó que el Alavés había preparado el choque consciente de las fortalezas de su rival y de su capacidad para buscar balones a la espalda de la defensa, una fórmula que terminó siendo determinante en algunas acciones del partido.

El técnico del conjunto vitoriano destacó que su equipo resistió el empuje inicial de los locales, encontró una fase de dominio en la primera mitad y logró adelantarse en el marcador.

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Sobre Mañas, que tuvo que ser trasladado en camilla tras un fuerte golpe con Salinas, el técnico de los blanquiazules apuntó que fue un golpe "durísimo" y sufrió una conmoción, y señaló que fue trasladado consciente a un hospital. EFE

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