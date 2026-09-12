Los GEO localizan en el Ebro el cadáver de un hombre de 83 años desaparecido en Logroño

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Logroño, 11 sep (EFE).- Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GEO) de la Policía Nacional han localizado este sábado en el río Ebro, en el término municipal de Viana (Navarra), el cadáver de un hombre de 83 años desaparecido el pasado día 5, en Logroño, donde residía, según ha informado la Delegación del Gobierno en La Rioja.

Una vez que ya se ha producido el levantamiento del cadáver, se le ha dado traslado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona, donde se le practicará la autopsia.

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El Juzgado de Estella (Navarra) tramitará las diligencias correspondientes, ya que el cuerpo sin vida ha sido localizado en territorio colindante entre La Rioja y la comunidad foral.

Ha sido preciso consultar la geolocalización del cadáver, que ha permitido determinar que se encontraba en territorio de Narra.

El dispositivo de búsqueda desde la desaparición de este hombre ha estado dirigido por Policía Nacional de La Rioja en colaboración con la Policía Local de Logroño, junto a bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de La Rioja (CEIS Rioja); Protección Civil y su servicio canino para la localización de personas en la comunidad riojana.

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Ayer, viernes, se incorporaron al dispositivo agentes del GEO, procedentes de Aragón, quienes, junto con sus medios, entre ellos, el equipo acuático, han localizado finalmente este sábado el cadáver. EFE